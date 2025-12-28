Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Il Napoli vince 2-0, Conte nel post: “Vi spiego in cosa siamo diversi rispetto a Milan, Inter e Juventus…”

INTERVISTE

Il Napoli vince 2-0, Conte nel post: “Vi spiego in cosa siamo diversi rispetto a Milan, Inter e Juventus…”

Il Napoli è in vetta, Conte: 'Ecco perché noi diversi da Milan, Inter e Juve..'
Al termine di Cremonese-Napoli 0-2, l'allenatore degli azzurri Antonio Conte ha parlato a DAZN dei motivi, a suo avviso, secondo cui la squadra partenopea si differenzia dalle altre big, ovvero Milan, Inter e Juventus
Redazione

Il Napoli risponde subito al Milan di Massimiliano Allegri e si porta in vetta assieme ai rossoneri. Dopo la netta vittoria del Diavolo per 3-0 contro il Verona di Zanetti, arriva il successo esterno degli azzurri di Antonio Conte. Contro la Cremonese di Nicola termina 0-2 per i partenopei, grazie alla doppietta di uno scatenato Rasmus Hojlund. In attesa dell'Inter, la vetta della Serie A è occupata dal Milan e dal Napoli.

Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha analizzato la sfida soffermandosi anche sulle ragioni che, a suo avviso, impediscono ai Campioni d'Italia di staccare le dirette concorrenti in vetta alla classifica. Di seguito viene riportata la risposta del tecnico leccese.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, gran vittoria col Verona per chiudere l'anno. Interesse confermato per Mateta e le ultime su Maignan

"Per tanti motivi. E' un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".

Leggi anche
Milan, Capello analizza il momento: “Calo di Modric e assenza di Rabiot. Ecco perché così...
Gentile: “Nkunku è stato un giocatore molto forte, ma chi ti da 30 milioni a gennaio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA