Un rigore, la fiducia e un nuovo inizio: così Nkunku si è ritrovato

Dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, il francese si conquista il calcio di rigore ed è qui che succede qualcosa di rilevante. Come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è stato il tecnico toscano a dire ai suoi ragazzi di lasciar battere il rigore a Nkunku. Ennesimo attestato di fiducia nei suoi confronti da parte del mister e dai compagni di squadra, che non hanno mai smesso di supportarlo e incitarlo, confermato poi anche nel post-partita ai microfoni di DAZN dallo stesso Nkunku. L'ex Lipsia completa la sua partita con il secondo gol da rapace d'area, dimostrando una qualità innata da punta e con diverse soluzioni interessanti che potevano regalare altri gol al Milan, tra cui l'assist sprecato da Loftus-Cheek per il possibile 4-0.
La fiducia dei compagni pesa. Questo lo sa un veterano come Luka Modric, uno dei migliori in campo della sfida col Verona. Nel post-partita di DAZN, il croato ha parlato di Nkunku e dell'importanza di aver trovato il gol che mancava: "Nkunku meritava il gol, lavora tantissimo in allenamento. Questo gol gli può dare altra fiducia. Sappiamo quanta qualità ha. Siamo qui per supportarlo, sono felice per lui".
Dopo le voci di mercato degli ultimi giorni, Christopher Nkunku ha dato oggi una risposta molto forte all'ambiente e alle indiscrezioni. Ora Massimiliano Allegri, così come i tifosi, si aspetta conferme nelle prossime sfide con Cagliari e Genoa. Ma Roma non è stata costruita in un giorno. Oggi, Christopher ha piazzato il primo vero mattoncino e non ha nessuna intenzione di fermarsi.
