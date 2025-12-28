Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Quanto conta la fiducia dell’ambiente per un giocatore? Chiedetelo a Nkunku, eroe di Milan-Verona

Un rigore, la fiducia e un nuovo inizio: così Nkunku si è ritrovato
Milan-Verona 3-0: la fiducia di Massimiliano Allegri e dei compagni sblocca Christopher Nkunku, protagonista con una doppietta e segnali di rinascita in vista della seconda parte di stagione
Il pranzo di oggi, rispetto all'ultimo, è stato digerito meglio dai tifosi rossoneri. Sì, perché oggi il Milan è tornato in campo nel 'lunch-match' della 17^ giornata di Serie A contro il Verona di Paolo Zanetti e ha ritrovato il successo dopo due partite complicate. L'ultimo pranzo a tinte rossonere si è concluso in modo molto deludente, con il 2-2 contro il Sassuolo di Fabio Grosso, seguito dalla sconfitta inflitta dal Napoli di Antonio Conte in Supercoppa Italiana. Tornando a oggi, il Diavolo targato Max ha schiantato 3-0 il Verona, grazie al gol iniziale del solito Christian Pulisic e alla doppietta di un 'rinato' Christopher Nkunku.

Milan-Verona, la fiducia dell'ambiente sblocca Nkunku

Il convincente 3-0 del Milan di oggi, oltre alle note questioni tattiche, ha lasciato un tema di natura mentale su cui ragionare. Ovviamente, riguarda l'MVP del match Christopher Nkunku. Nel primo tempo bloccato, si è visto il solito Christopher delle ultime uscite: spento, fuori dal gioco e impreciso. Poi è scattato qualcosa tra primo e secondo tempo.

Dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, il francese si conquista il calcio di rigore ed è qui che succede qualcosa di rilevante. Come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, è stato il tecnico toscano a dire ai suoi ragazzi di lasciar battere il rigore a Nkunku. Ennesimo attestato di fiducia nei suoi confronti da parte del mister e dai compagni di squadra, che non hanno mai smesso di supportarlo e incitarlo, confermato poi anche nel post-partita ai microfoni di DAZN dallo stesso Nkunku. L'ex Lipsia completa la sua partita con il secondo gol da rapace d'area, dimostrando una qualità innata da punta e con diverse soluzioni interessanti che potevano regalare altri gol al Milan, tra cui l'assist sprecato da Loftus-Cheek per il possibile 4-0.

La fiducia dei compagni pesa. Questo lo sa un veterano come Luka Modric, uno dei migliori in campo della sfida col Verona. Nel post-partita di DAZN, il croato ha parlato di Nkunku e dell'importanza di aver trovato il gol che mancava: "Nkunku meritava il gol, lavora tantissimo in allenamento. Questo gol gli può dare altra fiducia. Sappiamo quanta qualità ha. Siamo qui per supportarlo, sono felice per lui".

LEGGI ANCHE: Milan, gran vittoria col Verona per chiudere l'anno. Interesse confermato per Mateta e le ultime su Maignan

Dopo le voci di mercato degli ultimi giorni, Christopher Nkunku ha dato oggi una risposta molto forte all'ambiente e alle indiscrezioni. Ora Massimiliano Allegri, così come i tifosi, si aspetta conferme nelle prossime sfide con Cagliari e Genoa. Ma Roma non è stata costruita in un giorno. Oggi, Christopher ha piazzato il primo vero mattoncino e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

