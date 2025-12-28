Allegri non si prende meriti dopo Milan-Verona: “È merito di…”

Se ha deciso lui di mandare Nkunku a battere: "Nkunku è rigorista, è il 18esimo rigore e ne ha sbagliato solo uno. Rigore importante, ci sono momenti importanti. Secondo gol da centravanti".

L'importanza di Pulisic: "Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene. Ha un problemino. Però poi fa gol perché è molto bravo".

A fine 2024 il Milan era ottavo a 14 punti dal primo posto, ora è primo o secondo e se vuole prendersi meriti: "La società ha fatto un buon lavoro sul mercato. I ragazzi sono straordinari, faccio fatica a incazzarmi. Hanno dato tutti una mano. Ogni volta che giochiamo e ci alleniamo dobbiamo migliorarci. Tutti, io e i giocatori. Bisogna avere convinzione di fare grandi risultati. Bisogna essere bravi a mantenere l'entusiasmo, facendo partite ordinate. Nel primo tempo un po' di fatica, poi meglio. Ultimamente avevamo preso gol facili. Non mi prendo meriti, buon anno a tutti. Ci vediamo a Cagliari che sarà difficile e ci sarà da battagliare".