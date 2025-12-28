Allegri non si prende meriti dopo Milan-Verona: “È merito di…”

Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è soddisfatto del suo 2025: "Soddisfatto per ciò che stiamo facendo. Oggi non era facile. Non abbiamo preso gol, poi dopo il 3-0 dovevamo fare meglio nel possesso palla, meno statico e più dinamico".

Se ha deciso lui di mandare Nkunku a battere: "Nkunku è rigorista, è il 18esimo rigore e ne ha sbagliato solo uno. Rigore importante, ci sono momenti importanti. Secondo gol da centravanti".

L'importanza di Pulisic: "Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene. Ha un problemino. Però poi fa gol perché è molto bravo".

A fine 2024 il Milan era ottavo a 14 punti dal primo posto, ora è primo o secondo e se vuole prendersi meriti: "La società ha fatto un buon lavoro sul mercato. I ragazzi sono straordinari, faccio fatica a incazzarmi. Hanno dato tutti una mano. Ogni volta che giochiamo e ci alleniamo dobbiamo migliorarci. Tutti, io e i giocatori. Bisogna avere convinzione di fare grandi risultati. Bisogna essere bravi a mantenere l'entusiasmo, facendo partite ordinate. Nel primo tempo un po' di fatica, poi meglio. Ultimamente avevamo preso gol facili. Non mi prendo meriti, buon anno a tutti. Ci vediamo a Cagliari che sarà difficile e ci sarà da battagliare".

