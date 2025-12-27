Milan, così Allegri su Nkunku: 'Mostra tecnica importante. Ho fiducia in lui'

Pianeta Milan
CONFERENZA

Allegri difende Nkunku: “Per lui è un discorso di inserimento, anche caratteriale. Sono fiducioso su di lui”

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Hellas Verona in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni sulle difficoltà di Christopher Nkunku in questa prima parte di stagione
Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona, sfida in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha affrontato diversi temi importanti. Dopo le parole sull'infortunio di Leao e sulle voci legate al futuro di Ricci e Loftus-Cheek, il tecnico toscano ha risposto ad alcune domande su Christopher Nkunku, attaccante ex Chelsea in evidente difficoltà. Ecco le sue dichiarazioni sul francese.

Milan, così Massimiliano Allegri su Nkunku

5 partite da titolare per Nkunku nelle ultime 6, qual è il problema: "A volte i giocatori arrivano e non hanno molto tempo per inserirsi, anche caratterialmente. Però in allenamento mette in mostra tecnica importante. Sono fiducioso e deve esserlo, tutti lo vogliono. Deve continuare così".

LEGGI ANCHE: De Winter, il Milan ti aspetta: contro il Verona servono risposte tattiche e al mercato

Se pesa su Nkunku il prezzo: "Lo escludo totalmente, è un discorso di inserimento. Ci sono giocatori che quando arrivano hanno difficoltà. Il campionato è formativo ed è il più bello al mondo dopo quello inglese. È però più difficile: hai meno spazi, partite sporche"

