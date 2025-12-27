Tomori difensore centrale in Milan-Verona? Allegri: 'Ci ho pensato, ma...'

L'allenatore del Diavolo Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Hellas Verona in conferenza stampa. Nessun cambio previsto in difesa tra Tomori e De Winter, lo afferma Max alla vigilia della 17^giornata
A Milanello, nella giornata di oggi, si è svolta la consueta conferenza stampa alla vigilia di una partita. A presentare la prossima sfida contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, ovviamente, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri che spera di tornare alla vittoria dopo un piccolo periodo con alcune difficoltà, caratterizzato dal deludente pareggio contro il Sassuolo di Fabio Grosso e la netta sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte. Durante la conferenza con i media, il tecnico toscano ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni di Rafa Leao, ancora non al meglio dopo l'infortunio subito contro il Torino, e sul futuro prossimo di Ricci e Loftus-Cheek, al centro di voci di mercato.
Milan-Verona, nessun cambio tattico nella retroguardia rossonera
Non solo questo, anche il campo e la sfida di domenica 28 dicembre, valida per la 17^ giornata di Serie A. Tra i diversi temi, anche la difesa, che sarà ancora orfana della sua colonna centrale Matteo Gabbia. Nonostante le ultime deludenti prove da centrale di Koni De Winter, sembra che Massimiliano Allegri non voglia proporre nessun cambio tattico nella sua retroguardia completata da Tomori e Pavlovic.