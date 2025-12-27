Milan, Allegri spiega: 'Ecco cosa dovremo fare per battere le piccole'

Massimiliano Allegri ha parlato prima della partita tra Milan e Hellas Verona in conferenza stampa. Le parole sulle difficoltà contro le piccole. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni da Milanello

Nel primo pomeriggio di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa a Milanello la prossima sfida di Serie A contro l' Hellas Verona di Paolo Zanetti , valida per la 17^ giornata di campionato. Alla vigilia del 'lunch-match' di domenica 28 dicembre, il tecnico toscano, oltre ad aver dato importanti novità sull' infortunio di Rafa Leao e il futuro di Ricci e Loftus-Cheek , ha spiegato come è possibile invertire il trend negativo del Milan contro le piccole . Ecco le sue dichiarazioni.

Perché la fase difensiva è venuta meno, soprattutto con le piccole: "Per battere le piccole in questo momento bisogna fare qualcosa di non semplice. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi. Soprattutto con le piccole. I dati ci sono contro. Non vuol dire che passeremo tutto l'anno senza battere le piccole, speriamo già domani. Il calcio non si spiega. Abbiamo 32 punti, potevamo farne di più con le piccole e meno con le grandi. Dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva di squadra meglio. Abbiamo preso gol in modo molto facile, dobbiamo essere più tosti".