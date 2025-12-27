Milan, Allegri: 'Capello ha ragione, sarà difficile finire tra le prime quattro'

Nella giornata di oggi, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l' Hellas Verona di Paolo Zanetti , valida per la 17^ giornata della Serie A 2025/26. Oltre ad aver aggiornato sulle condizioni di Rafa Leao e aver parlato del futuro in rossonero di Ricci e Loftus-Cheek , il tecnico rossonero ha risposto a una domanda che faceva riferimento a una dichiarazione rilasciata da Fabio Capello nell'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' uscita stamattina in edicola. Ecco le sue parole.

Su Capello che dice che non è facile arrivare nelle prime 4: "Non so cosa faranno le altre sul mercato. Sono d'accordo con Capello sul fatto che, comunque, arrivare nelle prime 4 è molto difficile. Ecco perché ho sempre detto che è importante arrivare a marzo attaccati. Da domani al 15 febbraio abbiamo 9 partite di cui 3 in casa e 6 in trasferta. In casa solo Verona, il Genoa e il Lecce, mentre in trasferta il Cagliari, la Fiorentina, il Como, la Roma, il Bologna e il Pisa: sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa. Più di una non ne possiamo giocare, domani affrontiamo il Verona, serve una prestazione di squadra, con pazienza, loro spaccano la partita in due. Tutto passa dalla fase difensiva, se non prendi gol è più facile vincere"