Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nella classifica e solita conferenza stampa post partita. L'allenatore rossonero ha voluto soffermarsi sul match contro il Napoli, parlando poi anche del mercato...

Alessia Scataglini 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 00:22)

Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per mano del Napoli di Antonio Conte grazie alle due reti di Neres e Hojlund, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa appena dopo il termine della gara. L'allenatore livornese, questa volta, ha voluto analizzare il match, dicendo che il Napoli ha vinto meritatamente e svelando il perchè. Successivamente, in chiusura, ha voluto spendere alcune parole sul calciomercato. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Allegri — Sulle differenze rispetto al campionato e se c'è stato un battibecco con la panchina avversaria: “Quello che è successo è roba di campo. Il Napoli ha meritato la vittoria, difendendo meglio di noi. Nelle ultime tre partite abbiamo preso sei gol e dobbiamo crescere. Dobbiamo lavorare in questa situazione. La partita poteva cambiare all’inizio con un episodio per noi”.

Se serve qualcosa dal mercato per l’attacco: “Al mercato ci pensa la società”