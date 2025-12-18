Pianeta Milan
CONFERENZA

Napoli-Milan, Spinazzola chiama Lukaku: “È importante per noi”

Napoli-Milan, Spinazzola chiama Lukaku: “È importante per noi” - immagine 1
Spinazzola, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Leonardo Spinazzola, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle differenze rispetto alla partita di campionato: "Penso che sia una conseguenza di quello per cui stiamo lavorando. Nel modulo e in tante altre cose. Con il mister lavoriamo tutti i giorni in un modo, ma sappiamo che possiamo anche compattarci e aspettiamo. Dobbiamo aspettare il momento giusto per risalire e pressare per andare uomo contro uomo. Questo è quello che vuole il mister".

Su Lukaku: "Romelu è un leader, nei fatti e nelle parole. È bello che sia rientrato in gruppo e che poi sarà con noi a pieno regime. Sarà fondamentale per la squadra. Siamo fortunati ad averlo in spogliatoio”.

Se si trova meglio da esterno o terzino: "Personalmente mi trovo meglio in difesa, anche se dipende dalle situazioni. Se posso andare, vedo il campo con più intelligenza. Trovo i miei spazi e me li vado a cercare mentre più alto c’è meno spazi e quando è così, è tutto più semplice. Ogni partita è diversa, ogni avversario è diverso e poi ci sono partite in cui ti riescono più cose e altre no".

Chi vuole in finale tra Inter e Bologna: "L’Inter penso che sia la squadra più forte. Però se il Bologna batte l’Inter, vuol dire che si è meritata la finale. So che per voi sarebbe più bello trovare l’Inter per lo spettacolo, ma vediamo domani".

