Napoli-Milan, Spinazzola chiama Lukaku: “È importante per noi”

Su Lukaku: "Romelu è un leader, nei fatti e nelle parole. È bello che sia rientrato in gruppo e che poi sarà con noi a pieno regime. Sarà fondamentale per la squadra. Siamo fortunati ad averlo in spogliatoio”.

Se si trova meglio da esterno o terzino: "Personalmente mi trovo meglio in difesa, anche se dipende dalle situazioni. Se posso andare, vedo il campo con più intelligenza. Trovo i miei spazi e me li vado a cercare mentre più alto c’è meno spazi e quando è così, è tutto più semplice. Ogni partita è diversa, ogni avversario è diverso e poi ci sono partite in cui ti riescono più cose e altre no".

Chi vuole in finale tra Inter e Bologna: "L’Inter penso che sia la squadra più forte. Però se il Bologna batte l’Inter, vuol dire che si è meritata la finale. So che per voi sarebbe più bello trovare l’Inter per lo spettacolo, ma vediamo domani".