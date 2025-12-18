Napoli-Milan, Rabiot ammette: “Perdere è pesante, prendiamo troppi gol”

Sui troppi gol presi: “La fase difensiva è importante, perché ci permette di attaccare meglio. Siamo stati leggeri e in alcune partite abbiamo subito troppi gol e dobbiamo migliorare la nostra mentalità per avere più solidità. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, dobbiamo andare avanti”.
Che cosa non ha funzionato: “Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste, c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo essere più solidi”
© RIPRODUZIONE RISERVATA