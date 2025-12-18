Pianeta Milan
Napoli-Milan, Rabiot ammette: “Perdere è pesante, prendiamo troppi gol”

Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana
Stefano Bressi
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Come hanno vissuto la sconfitta: “La sconfitta è sempre pesante. In questa stagione abbiamo perso poche partite e avremmo voluto andare in finale. Questo tipo di partite c’è sempre un po’ di nervosismo. Entrambe volevamo vincere. Siamo dispiaciuti, dobbiamo andare avanti. Stiamo facendo bene in campionato e continuare il percorso”.

Sui troppi gol presi: “La fase difensiva è importante, perché ci permette di attaccare meglio. Siamo stati leggeri e in alcune partite abbiamo subito troppi gol e dobbiamo migliorare la nostra mentalità per avere più solidità. Abbiamo avuto le occasioni per segnare, dobbiamo andare avanti”.

Che cosa non ha funzionato: “Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste, c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. Dobbiamo essere più solidi”

