Milan, Espirito Santo avverte: “Fullkrug? Dei piccoli problemi fisici continuano a tenerlo fuori”

Nuno Espirito Santo, attuale allenatore del West Ham, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Niclas Fullkrug, osservato dal milan: le sue parole
Il Milan, come sappiamo, è alla ricerca di un nuovo attaccante in grado di rafforzare ulteriormente La Rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il reparto offensivo del Milan è in forte emergenza. Con Santiago Gimenez out e le prestazioni non convincenti di Nkunku, il Milan è chiamato a trovare una nuova punta. Gli occhi sembrerebbero essere finiti su Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham.

Milan, senti Espirito Santo

Nome sentito e risentito già in passato: il calciatore, infatti, nel 2024 era stato molto vicino ai rossoneri, per poi firmare con il West Ham. le incognite, però, sono diverse, legate principalmente alla tenuta fisica dell'attaccante. Proprio su Fullkrug ha voluto rilasciare delle dichiarazioni il suo attuale allenatore, Nuno Espirito Santo, durante la solita conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Da quando sono arrivato Fullkrug ha iniziato entrambe le prime due partite, ciò che lo sta rallentando sono i piccoli problemi fisici che continuano a tenerlo fuori. Cerco di ignorare i rumors di mercato, non è il momento di pensarci”.

