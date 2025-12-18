Napoli-Milan, Di Lorenzo carica: 'Vogliamo andare in finale nei 90' '

Pianeta Milan
Napoli, Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo giocarcela alla pari e andare in finale nei tempi regolamentari”

Alla vigilia di Napoli-Milan, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa. Ecco tutte le sue dichiarazioni
Domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) la sfida Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. Questo pomeriggio, l'allenatore del Napoli Antonio Conte e il difensore e capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo hanno parlato del match - direttamente dall'Arabia - nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del giorno della vigilia.

Napoli-Milan, le parole di Giovanni Di Lorenzo

Ecco di seguito tutte le dichiarazioni del capitano del Napoli alla vigilia della sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri. Parole riportate da 'Fantacalcio.it'.

Sul momento e sulla partita di domani: "Anche se abbiamo perso le ultime gare, noi stiamo bene, sarà una partita secca e c'è la voglia di giocarcela alla pari e a viso aperto e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Sulla possibilità dei rigori: "Sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei novanta minuti, è quello l'obiettivo. Ripeto, la squadra è pronta, sappiamo che il Milan è forte e ha grandi giocatori, la concentrazione sui 90' è massima".

Sui tanti impegni: "Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre, ad allenarci. Per quanto mi riguarda mi alleno bene in ogni allenamento perché uno poi gioca come si allena. A livello mentale giocare tante gare è dispendioso, uno pensa alla preparazione fisica ma giocare queste gare con tante pressioni comporta anche dispendio mentale ma siamo professionisti pronti anche a questo".

Sul ruolo in campo: "Per il ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione della squadra, il ruolo è secondario. Sulla preparazione alla partita, come ho detto siamo pronti. Nell'ultima c'è stata una battuta d'arresto ma la squadra ha voglia di giocarsi al massimo questo trofeo ed è quello che faremo domani".

Sul Milan: "La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo e questo sarà importante. Se si difende bene poi si attacca meglio. Lavoriamo tanto su questo aspetto. Dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le nostre qualità nella fase di possesso per arrivare in finale".

 

