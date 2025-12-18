Napoli-Milan, Di Lorenzo carica: 'Vogliamo andare in finale nei 90' '

Sul momento e sulla partita di domani: "Anche se abbiamo perso le ultime gare, noi stiamo bene, sarà una partita secca e c'è la voglia di giocarcela alla pari e a viso aperto e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Sulla possibilità dei rigori: "Sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei novanta minuti, è quello l'obiettivo. Ripeto, la squadra è pronta, sappiamo che il Milan è forte e ha grandi giocatori, la concentrazione sui 90' è massima".

Sui tanti impegni: "Siamo professionisti, siamo pronti a giocare sempre, ad allenarci. Per quanto mi riguarda mi alleno bene in ogni allenamento perché uno poi gioca come si allena. A livello mentale giocare tante gare è dispendioso, uno pensa alla preparazione fisica ma giocare queste gare con tante pressioni comporta anche dispendio mentale ma siamo professionisti pronti anche a questo".

Sul ruolo in campo: "Per il ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione della squadra, il ruolo è secondario. Sulla preparazione alla partita, come ho detto siamo pronti. Nell'ultima c'è stata una battuta d'arresto ma la squadra ha voglia di giocarsi al massimo questo trofeo ed è quello che faremo domani".

Sul Milan: "La partita di domani passa tanto anche da come ci difenderemo e questo sarà importante. Se si difende bene poi si attacca meglio. Lavoriamo tanto su questo aspetto. Dovremo cercare di fare una partita giusta a livello difensivo e poi mettere in campo le nostre qualità nella fase di possesso per arrivare in finale".