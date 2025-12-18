Pianeta Milan
Napoli-Milan, Allegri indica la via: “Dobbiamo recuperare solidità difensiva”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita)
Stefano Bressi
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle differenze rispetto al campionato e se c'è stato un battibecco con la panchina avversaria: “Quello che è successo è roba di campo. Il Napoli ha meritato la vittoria, difendendo meglio di noi. nelle ultime tre partite abbiamo preso sei gol e dobbiamo crescere. Dobbiamo lavorare in questa situazione. La partita poteva cambiare all’inizio con un episodio per noi”.

Se manca qualcosa a livello numerico in difesa: “Parlare di mercato adesso non serve a niente. Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima. Solo così potremo arrivare nei primi quattro posti. Pensiamo a rientrare, poi da lunedì metteremo la testa sul Verona”.

Se le due eliminazioni macchiano la stagione: “Siamo dispiaciuti, ma abbiamo un obiettivo molto più grande che è entrare nelle prime quattro. L’entrata nella Champions, in questo momento, è un salvavita per la società perché ti permette di fare mercato ed entrare i soldi. L’eliminazione deve portare ad una crescita del gruppo. Il cammino per tornare in Champions non sarà semplice. Ci deve essere rabbia, ma non delusione”.

Se serve qualcosa dal mercato per l’attacco: “Al mercato ci pensa la società”

