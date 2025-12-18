Napoli-Milan, Allegri indica la via: “Dobbiamo recuperare solidità difensiva”

Se manca qualcosa a livello numerico in difesa: “Parlare di mercato adesso non serve a niente. Noi dobbiamo pensare a lavorare e rimettere in piedi una fase difensiva ottima. Solo così potremo arrivare nei primi quattro posti. Pensiamo a rientrare, poi da lunedì metteremo la testa sul Verona”.
Se le due eliminazioni macchiano la stagione: “Siamo dispiaciuti, ma abbiamo un obiettivo molto più grande che è entrare nelle prime quattro. L’entrata nella Champions, in questo momento, è un salvavita per la società perché ti permette di fare mercato ed entrare i soldi. L’eliminazione deve portare ad una crescita del gruppo. Il cammino per tornare in Champions non sarà semplice. Ci deve essere rabbia, ma non delusione”.
Se serve qualcosa dal mercato per l’attacco: “Al mercato ci pensa la società”
