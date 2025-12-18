Napoli-Milan, Conte si coccola Hojlund: “Ce lo teniamo stretto”

Se la vittoria dà convinzione: “Quando incontri grandi squadre come il Milan, con grandi calciatori, vincere ti dà fiducia. Ma così come abbiamo vinto in passato, adesso dopo la sosta abbiamo fatto delle grandi partite. Questi sono ragazzi seri, che danno sempre tutto. Il problema è che giocare ogni tre giorni con una rosa molto ridotta, qualcosa devi pagare. Penso di avere un minimo di esperienza in merito. Non si fanno delle corrette valutazioni se non si analizza bene questa emergenza. E qualcosa abbiamo pagato come in Champions e a Udine. Abbiamo giocato una partita dopo quattro giorni e non dopo tre. Siamo arrivati con un’energia maggiore, con un serbatoio più pieno. Giocare partite, di alto livello, porta a grandi dispendi d’energia. Non puoi non pensare di non pagare qualcosa. Non è così. quello che dico è che se abbiamo energia, anche in emergenza, siamo difficili da giocarci contro. Queste sono vittorie che ci devono dare morale, entusiasmo e consapevolezza. Venivamo da partite vinte contro squadre forti. Adesso dobbiamo prepararci bene e che non eravamo invitati, ma ce lo siamo meritati vincendo lo Scudetto. Abbiamo dato un segnale tangibile e non sarebbe stato bello perdere di nuovo con il Milan. Poi so benissimo che possono subentrare delle situazioni in cui la squadra che ti batte prende fiducia e tu la perdi. Complimenti a tutti i ragazzi”.