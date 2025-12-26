Archiviato il breve capitolo legato alla Supercoppa Italiana, dove il Milan è uscito contro il Napoli di Antonio Conte in semifinale (gli azzurri hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund), per la squadra di Massimiliano Allegri è tempo di ritornare a concentrarsi sul campionato. In vista del match contro il Verona, in programma domenica alle ore 12:30, Massimiliano Allegri terrà la classica conferenza stampa della vigilia a Milanello, prevista alle ore 14:00