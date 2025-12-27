Milan, Allegri pre Verona: 'Saelemaekers è cresciuto tanto. Su Rabiot...'

Chi ha più funzione di equilibratore tra Rabiot e Saelemaekers: "Sono due giocatori importanti, come tutti gli altri. Quando non abbiamo palla tutti dobbiamo pensare a difendere, anche le punte. Saelemaekers è cresciuto tanto e ha potenzialità importanti per farlo ancora. Rabiot è un giocatore di esperienza, internazionale. Dopo l'infortunio sta crescendo e sta facendo benissimo".