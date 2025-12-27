Pianeta Milan
Milan, Allegri prima del Verona: "Saelemaekers ha potenzialità importanti per crescere ancora. Su Rabiot…"

Milan, Allegri prima del Verona: “Saelemaekers ha potenzialità importanti per crescere ancora. Su Rabiot…”

Milan, Allegri pre Verona: 'Saelemaekers è cresciuto tanto. Su Rabiot...'
Il tecnico del Diavolo Massimiliano Allegri ha parlato a Milanello prima della partita tra Milan e Verona in conferenza stampa. Le parole su Saelemaekers e Rabiot, giocatori fondamentali per i rossoneri
Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 dicembre, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa a Milanello la prossima partita dei rossoneri. Domani, alle ore 12:30, il Diavolo ospiterà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, attualmente terz'ultima (con una partita da recuperare) e in un buon momento di forma, dopo le due vittorie consecutive con Atalanta e Fiorentina. Durante la presentazione del match di domani, Allegri ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni di Rafa Leao, non completamente recuperato dall'infortunio subito contro il Torino, e sul futuro con la maglia del Milan di Ricci e Loftus-Cheek, al centro di indiscrezioni di mercato.

Nelle sue dichiarazioni anche tanto campo, tra cui una particolare domanda su due giocatori centrali nel progetto tecnico dell'allenatore livornese. Parliamo di Rabiot e Saelemaekers. Ecco le sue parole sui due protagonisti del Diavolo targato Max.

Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: "Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale ..."

Chi ha più funzione di equilibratore tra Rabiot e Saelemaekers: "Sono due giocatori importanti, come tutti gli altri. Quando non abbiamo palla tutti dobbiamo pensare a difendere, anche le punte. Saelemaekers è cresciuto tanto e ha potenzialità importanti per farlo ancora. Rabiot è un giocatore di esperienza, internazionale. Dopo l'infortunio sta crescendo e sta facendo benissimo".

