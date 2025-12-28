Pianeta Milan
MILAN-VERONA

Netto 3-0 del Milan al Verona, Ravezzani: “Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente”

Il Milan schianta 3-0 il Verona, Ravezzani: 'Finalmente contro una piccola'
Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio profilo X la vittoria del Milan contro il Verona di Zanetti. Ecco il suo pensiero sul netto successo dei rossoneri
Dopo le ultime uscite negative contro il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Antonio Conte, il Diavolo di Massimiliano Allegri torna alla vittoria in Serie A e, in attesa di Cremonese-Napoli e Atalanta-Inter, ritorna in vetta alla classifica. Milan-Verona termina con un sonoro 3-0 in favore dei padroni di casa, che salutano il pubblico di 'San Siro' e il 2025 nel migliore dei modi. Al termine del primo tempo, il Diavolo è bravo a sbloccare una partita molto complicata. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pulisic sbuca solo sul secondo palo e insacca la spizzata di Adrien Rabiot.

Il secondo tempo ha un nome e cognome: Christopher Nkunku. Il francese finalmente si sblocca anche in Serie A. Prima il gol su rigore guadagnato, poi il tap-in dopo il grande tiro di Luka Modric, ribattuto vicino alla porta dell'Hellas. Da qui il Milan preferisce gestire le energie e consolidare il risultato, ottenendo in modo convincente una vittoria contro una 'piccola'. Al termine del match il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio profilo X la vittoria dei rossoneri. Ecco le sue parole.

"Il Milan inizia malissimo e finisce benissimo (sempre una garanzia nel calcio). Rabiot il migliore, poi Pulisic. Difesa convincente, compreso De Winter. Nkunku si sblocca dopo il rigore. Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente".

