MILAN-VERONA

Milan, così Nkunku dopo il Verona: “Avevo bisogno di tempo, ora mi sento sempre meglio. Sullo Scudetto…”

Nkunku dopo Milan-Verona: 'Presto per parlare di Scudetto, vediamo...'
Doppietta per Christopher Nkunku in Milan-Verona. Il francese ex Chelsea è stato intervistato nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole sulla vittoria, ma non solo
Dopo le ultime due brutte prestazioni con il Sassuolo di Fabio Grosso e il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato alla vittoria, con un netto 3-0 ai danni del Verona di Paolo Zanetti. Finalmente, il Diavolo ha trovato un successo contro una 'piccola' in modo convincente, nonostante le difficoltà nella prima parte di gara. I marcatori rossoneri sono stati Pulisic a fine prima frazione e Nkunku con una doppietta realizzata nel giro di 5'.

Milan, le parole di Nkunku dopo la doppietta col Verona

I tre punti rossoneri portano la firma di un giocatore che finalmente si è sbloccato a livello di marcature e, forse, anche a livello mentale. Parliamo, ovviamente, di Christopher Nkunku che nel post-partita di Milan-Verona ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue parole.

Sulle prime due reti in Serie A: "La cosa più importante era conquistare i tre punti, sono molto contento. Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo subito gol, ne abbiamo fatti 3 e per questo siamo molto contenti. Volevamo concludere l’anno in maniera positiva".

Sui primi mesi a Milano: "Difficili no, voglio abituarmi a giocare in qualsiasi condizione. Sono tornato dopo un infortunio, avevo bisogno di tempo per ritrovare forma fisica, ora mi sto allenando bene e mi sento sempre meglio. Sono momenti… È difficile quando non fai una buona preparazione, ma è importante rimanere positivi".

Pensate allo scudetto? "È troppo presto per parlare di scudetto. Prendiamo una partita alla volta, quando giochi per il Milan l’obiettivo è vincere ogni partita e poi vedremo".

