Roberto Breda, ex calciatore ed attuale allenatore italiano, è stato intervistato dai microfoni di TMW, alla quale ha parlato della lotta scudetto e del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Napoli di Antonio Conte grazie ai gol di David Neres e Rasmus Hojlund, sono chiamati a no perdere punti per strada in campionato, dato che come competizione, ora come ora, è rimasta solo quella. Breda ha dichiarato che, contro le piccole, i rossoneri fanno un po' di fatica, ma ha anche dichiarato che tutte le squadre hanno qualcosa da migliorare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: