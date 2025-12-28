Roberto Breda, ex calciatore ed attuale allenatore italiano, è stato intervistato dai microfoni di TMW, alla quale ha parlato della lotta scudetto e del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Supercoppa italiana per mano del Napoli di Antonio Conte grazie ai gol di David Neres e Rasmus Hojlund, sono chiamati a no perdere punti per strada in campionato, dato che come competizione, ora come ora, è rimasta solo quella. Breda ha dichiarato che, contro le piccole, i rossoneri fanno un po' di fatica, ma ha anche dichiarato che tutte le squadre hanno qualcosa da migliorare. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
"È il campionato di A più imprevedibile ed interessante degli ultimi anni. Ci sono tante squadre che hanno potenziale per poter vincere ma tutte hanno qualcosa da migliorare. Il Milan fa un po di fatica con le piccole. Questo è frutto dell’impronta degli allenatori. Il Milan è la squadra che imposta le partite più sugli avversari”.
