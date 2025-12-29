Nella giornata di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, svariati siti web e quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri, soprattutto grazie alla vittoria contro il Verona, ma non solo. Il mercato si avvicina sempre di più, e il Milan continua a lavorare: arrivate novità sul rinnovo di Maignan. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA