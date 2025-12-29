Il club catalano sta inoltre lavorando da diverso tempo per trovare un sostituto di Lewandowski, il cui futuro è molto ma molto incerto. Se l'ex attaccante del Bayern Monaco partisse, lascerebbe comunque un vuoto che andrebbe colmato con un giocatore di livello alto e, attualmente, non ci sono molti nomi a basso costo come Vlahovic. Il problema dello stipendio non esiste: il Barcellona pagherebbe senza problemi 12 milioni all'anno, attuale stipendio del serbo alla Juventus.
La situazione di Lewandowski, però, rimane un vero e proprio mistero. Lo stesso calciatore aveva dichiarato che "Non parlo con l'allenatore di possibili interessi da parte di altri club. Né si tratta di dimezzarmi lo stipendio. La decisione dipenderà da cosa vuole il club e da cosa ritengo sia meglio. C'è ancora tempo per decidere. Non sento alcuna pressione e al momento non so quale strada intraprendere."
Vedremo come continuerà questo intreccio di mercato. Vlahovic attualmente, è fuori a causa di un infortunio all'adduttore e il suo rientro in campo è previsto per inizio marzo. Quale sarà la sua prossima destinazione? Rimarrà in Italia trasferendosi al Milan, oppure cederà alle tentazioni del Barcellona?
