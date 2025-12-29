Il calciomercato è imprevedibile, e attualmente c'è un filo invisibile che 'unisce' ben tre club: Barcellona, Milan e Juventus. Dalla Spagna il Barcellona sembrerebbe aver chiesto informazioni per Vlahovic

Il calciomercato è imprevedibile, e attualmente c'è un filo che 'unisce' ben tre club: Barcellona, Milan e Juventus. Il club blaugrana non è inattivo sul mercato e, secondo quanto inferito dal quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona si sarebbe mosso per portare il serbo Dusan Vlahovic in Spagna. L'attaccante bianconero ha il contratto in scadenza a giugno e, si sa, è seguito anche dal Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese rivede in Vlahovic l'attaccante perfetto per il suo Milan.