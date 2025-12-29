Il primo acquisto del Milan è già arrivato: Niclas Fullkrug si è trasferito in rossoneri con un prestito secco dal West Ham. Il Milan però, nonostante ciò, prosegue comunque il proprio lavoro in ottica mercato guardando al difensore. Uno dei nomi in lista presenti da diverso tempo è quello di Mario Gila della Lazio , con contratto in scadenza nel 2027. Attenzione però, sul calciatore biancocelesti c'è anche la 'pressione' dell'Inter.

Calciomercato Milan, le ultime su Gila

Va ricordato che, l'approdo alla Lazio di Gila si è concretizzato grazie al lavoro di Igli Tare: nel 2022 il difensore si è trasferito in Italia dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro. Ora al Milan Igli Tare, secondo quanto riferito da calciomercato.com e Alessandro Jacobone, ha già contattato l'entourage del giocatore per capire se un trasferimento già a gennaio fosse possibile.