Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio

Dopo l'arrivo dell'attaccante si punta al difensore: contatti in corso tra Igli Tare, ds del Milan, e l'entourage di Gila: la situazione
Il primo acquisto del Milan è già arrivato: Niclas Fullkrug si è trasferito in rossoneri con un prestito secco dal West Ham. Il Milan però, nonostante ciò, prosegue comunque il proprio lavoro in ottica mercato guardando al difensore. Uno dei nomi in lista presenti da diverso tempo è quello di Mario Gila della Lazio, con contratto in scadenza nel 2027. Attenzione però, sul calciatore biancocelesti c'è anche la 'pressione' dell'Inter.

Calciomercato Milan, le ultime su Gila

—  

Va ricordato che, l'approdo alla Lazio di Gila si è concretizzato grazie al lavoro di Igli Tare: nel 2022 il difensore si è trasferito in Italia dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro. Ora al Milan Igli Tare, secondo quanto riferito da calciomercato.com e Alessandro Jacobone, ha già contattato l'entourage del giocatore per capire se un trasferimento già a gennaio fosse possibile.

Questa mossa è stata fatta per evitare proprio un derby di mercato contro l'Inter, che vorrebbe avviare dei contatti con Gila a Giugno 2026 in vista degli addii di Acerbi e De Vrij. Il mercato biancocelesti, come sappiamo, è stato bloccato a giugno ma sbloccato in vista di gennaio, perciò il club capitolino può operare cercando di trovare un sostituto di Gila, in caso di partenza.

I dialoghi potrebbero proseguire nei prossimi giorni. Guardano il cammino dello spagnolo di quest'anno, Gila ha collezionato ben 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia, confermandosi come uno dei punti fermi della squadra biancocelesti.

 

