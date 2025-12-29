LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la confessione: "Tare ci prova per Skriniar". Ecco quanto costerebbe >>>
Questa mossa è stata fatta per evitare proprio un derby di mercato contro l'Inter, che vorrebbe avviare dei contatti con Gila a Giugno 2026 in vista degli addii di Acerbi e De Vrij. Il mercato biancocelesti, come sappiamo, è stato bloccato a giugno ma sbloccato in vista di gennaio, perciò il club capitolino può operare cercando di trovare un sostituto di Gila, in caso di partenza.
I dialoghi potrebbero proseguire nei prossimi giorni. Guardano il cammino dello spagnolo di quest'anno, Gila ha collezionato ben 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia, confermandosi come uno dei punti fermi della squadra biancocelesti.
