Arrivano delle novità per quanto riguarda la situazione contrattuale legata a Mike Maignan, portiere del Milan. L'estremo difensore francese, in rossonero dal 2021, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il tema legato al suo rinnovo è molto importante in casa Milan. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito novi e interessati aggiornamenti, riferendo che il club ha, nei prossimi giorni, un contatto importante con il procuratore del francese.Ecco, di seguito, le sue parole: