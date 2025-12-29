Arrivano delle novità per quanto riguarda la situazione contrattuale legata a Mike Maignan, portiere del Milan. L'estremo difensore francese, in rossonero dal 2021, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il tema legato al suo rinnovo è molto importante in casa Milan. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito novi e interessati aggiornamenti, riferendo che il club ha, nei prossimi giorni, un contatto importante con il procuratore del francese.Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato Rinnovo Maignan, Moretto: “Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore”
CALCIOMERCATO MILAN
Rinnovo Maignan, Moretto: “Il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore”
Arrivano delle novità per quanto riguarda la situazione contrattuale legata a Mike Maignan, portiere del Milan: rinnovo vicino?
Milan, aggiornamenti sulla situazione di Maignan—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio
"Una grossa novità in queste ultime ore c'è stata. Confermiamo infatti che nei prossimi giorni il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore di Mike Maignan. Sì, perchè negli ultimi giorni si è alzato tantissimo il pressing anche di mister Massimiliano Allegri che sta cercando di convincere il portiere a restare anche per i prossimi anni. Allegri è stato importante questa estate per far rimanere Mike, così come il suo preparatore dei portieri e lo staff..".
© RIPRODUZIONE RISERVATA