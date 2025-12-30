Secondo le informazioni in possesso del giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu, Milan e Fenerbahçe avrebbero iniziato a discutere del trasferimento di Christopher Nkunku ai gialloblu di İstanbul in questo calciomercato invernale. Le...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola aveva parlato di " un'offertona " del Fenerbahçe al Milan per Christopher Nkunku , attaccante francese classe 1997 , reduce dai suoi primi due gol in maglia rossonera in campionato contro l' Hellas Verona , per portare l'ex Chelsea , RB Lipsia e PSG a İstanbul già in quest'imminente sessione invernale di calciomercato .

Calciomercato Milan, qualcosa si muove per Nkunku al Fenerbahçe!

La conferma arriva proprio dalla Turchia e, più precisamente, dal solitamente bene informato giornalista sportivo locale Yağız Sabuncuoğlu, esperto di calciomercato, che, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha scritto: "Fenerbahçe e Milan hanno avviato le trattative ufficiali per il trasferimento di Nkunku".