In un successivo post, ha quindi precisato: "Il Milan chiede 35 milioni di euro per Christopher Nkunku. Il Fenerbahçe, tuttavia, ha avviato trattative per abbassare la cifra richiesta. Se il trasferimento andrà in porto, Domenico Tedesco prevede di utilizzare Nkunku sia come numero '9' che come 'seconda punta' vicino a Jhon Durán".
Tedesco, non va dimenticato, ha lavorato con Nkunku a Lipsia nella stagione 2021-2022. Chissà se il suo pressing sul numero 18 rossonero avrà successo. Il Diavolo, nel caso di cessione di Nkunku, dovrebbe andarlo a rimpiazzare sul mercato: le opzioni al vaglio del club di Via Aldo Rossi sono o puntare su un giovane o andare su un cannoniere più esperto e di alto livello.
