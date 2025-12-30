Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Dalla Turchia: “Fenerbahçe e Milan, avviate le trattative ufficiali per Nkunku”

CALCIOMERCATO MILAN

Dalla Turchia: “Fenerbahçe e Milan, avviate le trattative ufficiali per Nkunku”

Dalla Turchia: 'Fenerbahçe e Milan, avviate le trattative ufficiali per Nkunku'
Secondo le informazioni in possesso del giornalista sportivo turco Yağız Sabuncuoğlu, Milan e Fenerbahçe avrebbero iniziato a discutere del trasferimento di Christopher Nkunku ai gialloblu di İstanbul in questo calciomercato invernale. Le...
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola aveva parlato di "un'offertona" del Fenerbahçe al Milan per Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, reduce dai suoi primi due gol in maglia rossonera in campionato contro l'Hellas Verona, per portare l'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG a İstanbul già in quest'imminente sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, qualcosa si muove per Nkunku al Fenerbahçe! 

—  

La conferma arriva proprio dalla Turchia e, più precisamente, dal solitamente bene informato giornalista sportivo locale Yağız Sabuncuoğlu, esperto di calciomercato, che, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha scritto: "Fenerbahçe e Milan hanno avviato le trattative ufficiali per il trasferimento di Nkunku".

LEGGI ANCHE

In un successivo post, ha quindi precisato: "Il Milan chiede 35 milioni di euro per Christopher Nkunku. Il Fenerbahçe, tuttavia, ha avviato trattative per abbassare la cifra richiesta. Se il trasferimento andrà in porto, Domenico Tedesco prevede di utilizzare Nkunku sia come numero '9' che come 'seconda punta' vicino a Jhon Durán".

LEGGI ANCHE: Rinnovo Maignan, primo importante passo del Milan verso il francese. Il punto >>>

Tedesco, non va dimenticato, ha lavorato con Nkunku a Lipsia nella stagione 2021-2022. Chissà se il suo pressing sul numero 18 rossonero avrà successo. Il Diavolo, nel caso di cessione di Nkunku, dovrebbe andarlo a rimpiazzare sul mercato: le opzioni al vaglio del club di Via Aldo Rossi sono o puntare su un giovane o andare su un cannoniere più esperto e di alto livello.

Leggi anche
Rinnovo Maignan, primo importante passo del Milan verso il francese. Il punto
Milan, una rosa di nomi per il dopo Nkunku: piace Mateta, ma occhio anche a …

© RIPRODUZIONE RISERVATA