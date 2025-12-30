Calciomercato Milan, un giovane al posto di Nkunku? Le piste — Per quanto concerne l'opzione del 'baby attaccante', da segnalare come gli scout del Milan abbiano vari nomi segnati sul proprio taccuino. Tre in particolare, più quello di Andrej Kostić, classe 2007, bomber montenegrino del Partizan che sarà preso, nell'immediato, per rinforzare il Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D.

Più pronto, per il Milan, sarebbe invece Sidiki Chérif, classe 2006, franco-guineano che, in questa stagione, ha fin qui segnato 4 gol in 17 partite con l'Angers tra Ligue 1 e Coppa di Francia. C'è già stata una prima chiacchierata tra club per Chérif, che, tra l'altro, è atleta sponsorizzato da PUMA, brand tecnico ufficiale anche del club di Via Aldo Rossi.

Sul giovane nativo di Conakry, però, il quotidiano sportivo nazionale lancia un interrogativo: "Chérif è un centravanti, sebbene mobile, e con Francesco Camarda che tornerà a Milano l’anno prossimo, varrebbe la pena spendere 15-20 milioni di euro per un altro talento molto giovane e tutto da testare in un contesto di primissimo livello come il Milan?".

Dialogo per Chérif, poi ci sono i brasiliani Rayan e Giovane — Secondo nome sul taccuino del Milan, poi, è quello di Rayan Vitor Simplício Rocha, sempre del 2006, meglio conosciuto come Rayan e in forza al Vasco da Gama: è un'ala-trequartista adattabile a seconda punta, in realtà, quindi un profilo totalmente diverso. Nel suo contratto c'è una clausola risolutoria di 80 milioni di euro, ma il Vasco a livello economico non se la passa bene e potrebbe cederlo a molto meno. In questo caso, il problema sarebbe la concorrenza (Bayern Monaco su tutti).

Terzo e ultimo nome, Giovane Santana do Nascimento, meglio conosciuto come Giovane, classe 2003, altro brasiliano che gioca già in Serie A, con l'Hellas Verona. Sembra difficile, però, che i gialloblu - con una salvezza tutta da conquistare - possano cederlo a campionato in corso.