Milan, via Nkunku? Opzione uno, puntare su un giovane. Tre i nomi potenzialmente caldi

Nel caso in cui il Milan decidesse di cedere l'attaccante francese Christopher Nkunku al Fenerbahçe nel calciomercato di gennaio, potrebbe sostituirlo con un giovane. E, al tal proposito, ci sono già alcuni nomi che scaldano i rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha ricevuto un'offerta dai turchi del Fenerbahçe per Christopher Nkunku e nei prossimi giorni deciderà se cedere o meno l'attaccante francese, giunto in rossonero per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea nell'ultima sessione estiva di calciomercato.

Qualora il Milan optasse per la cessione dell'ex anche di RB Lipsia e PSG, poi, ovviamente, dovrebbe sostituirlo. E come? Per la 'rosea', le opzioni sono due. Opzione uno, rimpiazzare il suo numero 18 con un giovane. Quindi, opzione due, sostituirlo con un centravanti esperto, già di caratura internazionale.

Calciomercato Milan, un giovane al posto di Nkunku? Le piste

Per quanto concerne l'opzione del 'baby attaccante', da segnalare come gli scout del Milan abbiano vari nomi segnati sul proprio taccuino. Tre in particolare, più quello di Andrej Kostić, classe 2007, bomber montenegrino del Partizan che sarà preso, nell'immediato, per rinforzare il Milan Futuro di Massimo Oddo in Serie D.

Più pronto, per il Milan, sarebbe invece Sidiki Chérif, classe 2006, franco-guineano che, in questa stagione, ha fin qui segnato 4 gol in 17 partite con l'Angers tra Ligue 1 e Coppa di Francia. C'è già stata una prima chiacchierata tra club per Chérif, che, tra l'altro, è atleta sponsorizzato da PUMA, brand tecnico ufficiale anche del club di Via Aldo Rossi.

Sul giovane nativo di Conakry, però, il quotidiano sportivo nazionale lancia un interrogativo: "Chérif è un centravanti, sebbene mobile, e con Francesco Camarda che tornerà a Milano l’anno prossimo, varrebbe la pena spendere 15-20 milioni di euro per un altro talento molto giovane e tutto da testare in un contesto di primissimo livello come il Milan?".

Dialogo per Chérif, poi ci sono i brasiliani Rayan e Giovane

Secondo nome sul taccuino del Milan, poi, è quello di Rayan Vitor Simplício Rocha, sempre del 2006, meglio conosciuto come Rayan e in forza al Vasco da Gama: è un'ala-trequartista adattabile a seconda punta, in realtà, quindi un profilo totalmente diverso. Nel suo contratto c'è una clausola risolutoria di 80 milioni di euro, ma il Vasco a livello economico non se la passa bene e potrebbe cederlo a molto meno. In questo caso, il problema sarebbe la concorrenza (Bayern Monaco su tutti).

Terzo e ultimo nome, Giovane Santana do Nascimento, meglio conosciuto come Giovane, classe 2003, altro brasiliano che gioca già in Serie A, con l'Hellas Verona. Sembra difficile, però, che i gialloblu - con una salvezza tutta da conquistare - possano cederlo a campionato in corso.

