Al Fenerbahçe, Nkunku è richiesto dal tecnico Domenico Tedesco , che con l'attaccante francese classe 1997 ha lavorato, nel RB Lipsia , nella stagione 2021-2022 . L'obiettivo dei gialloblu di İstanbul è quello di rinforzarsi con Nkunku per rimontare la concorrenza cittadina del Galatasaray , avanti di 3 punti nella Süper Lig turca.

Andasse via, il Diavolo avrebbe bisogno di un'altra punta

Ma il Milan cosa ha deciso di fare con Nkunku? Secondo la 'rosea', se per i turchi Nkunku sarebbe un rinforzo determinante, i rossoneri ne stanno ancora valutando le reali potenzialità: per questo nessuna soluzione è al momento da escludere. Potrebbe restare, così come andare via. Così fosse, con i soldi dei turchi il Diavolo dovrebbe andare a prendere, subito, un quarto attaccante da affiancare a Leão, Christian Pulisic e Niclas Füllkrug.