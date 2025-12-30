Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, offerta del Fenerbahçe per Nkunku: cosa farà il Milan? “I rossoneri …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, offerta del Fenerbahçe per Nkunku: cosa farà il Milan? “I rossoneri …”

Nkunku, non bastano i gol: offerta del Fenerbahçe, il Milan valuta la sua cessione
Il calciomercato invernale sta per riaprire i battenti (2 gennaio - 2 febbraio 2026) e il Milan valuta se cedere o meno Christopher Nkunku, preso in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, ai turchi del Fenerbahçe. Le ultime news sul francese
Daniele Triolo Redattore 

Christopher Nkunku, che domenica pomeriggio contro l'Hellas Verona ha segnato i suoi primi gol in campionato con la maglia del Milan e che venerdì sera - viste le condizioni fisiche non perfette di Rafael Leão - sarà nuovamente titolare in occasione della trasferta di Cagliari - potrebbe comunque lasciare il club rossonero nell'imminente sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, Nkunku al Fenerbahçe? Il punto

—  

Il Milan, che lo ha pagato 37 milioni di euro (più bonus) al Chelsea nell'ultima finestra estiva, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricevuto, dai turchi del Fenerbahçe, un'offerta per l'acquisto del cartellino del giocatore che coprirebbe la spesa fatta dai rossoneri. Con il club di Via Aldo Rossi che, molto attento al bilancio, non rischierà di certo una minusvlalenza.

LEGGI ANCHE

Al Fenerbahçe, Nkunku è richiesto dal tecnico Domenico Tedesco, che con l'attaccante francese classe 1997 ha lavorato, nel RB Lipsia, nella stagione 2021-2022. L'obiettivo dei gialloblu di İstanbul è quello di rinforzarsi con Nkunku per rimontare la concorrenza cittadina del Galatasaray, avanti di 3 punti nella Süper Lig turca.

Andasse via, il Diavolo avrebbe bisogno di un'altra punta

—  

Ma il Milan cosa ha deciso di fare con Nkunku? Secondo la 'rosea', se per i turchi Nkunku sarebbe un rinforzo determinante, i rossoneri ne stanno ancora valutando le reali potenzialità: per questo nessuna soluzione è al momento da escludere. Potrebbe restare, così come andare via. Così fosse, con i soldi dei turchi il Diavolo dovrebbe andare a prendere, subito, un quarto attaccante da affiancare a Leão, Christian Pulisic e Niclas Füllkrug.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino >>>

Nel frattempo, potrebbe anche essere il campo a dettare le linee del calciomercato: Nkunku avrà di certo altre chance per confermarsi, dati anche i numerosi impegni ravvicinati. Ma deve fare in fretta dal momento che i numeri non restano così incoraggianti: 8 partite da titolare su 15, 3 gol complessivi, 793 minuti in campo.

Leggi anche
Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino
Calciomercato Milan, occhi puntanti in Francia: rossoneri su Chérif

© RIPRODUZIONE RISERVATA