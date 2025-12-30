Al Fenerbahçe, Nkunku è richiesto dal tecnico Domenico Tedesco, che con l'attaccante francese classe 1997 ha lavorato, nel RB Lipsia, nella stagione 2021-2022. L'obiettivo dei gialloblu di İstanbul è quello di rinforzarsi con Nkunku per rimontare la concorrenza cittadina del Galatasaray, avanti di 3 punti nella Süper Lig turca.
Andasse via, il Diavolo avrebbe bisogno di un'altra punta—
Ma il Milan cosa ha deciso di fare con Nkunku? Secondo la 'rosea', se per i turchi Nkunku sarebbe un rinforzo determinante, i rossoneri ne stanno ancora valutando le reali potenzialità: per questo nessuna soluzione è al momento da escludere. Potrebbe restare, così come andare via. Così fosse, con i soldi dei turchi il Diavolo dovrebbe andare a prendere, subito, un quarto attaccante da affiancare a Leão, Christian Pulisic e Niclas Füllkrug.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino >>>
Nel frattempo, potrebbe anche essere il campo a dettare le linee del calciomercato: Nkunku avrà di certo altre chance per confermarsi, dati anche i numerosi impegni ravvicinati. Ma deve fare in fretta dal momento che i numeri non restano così incoraggianti: 8 partite da titolare su 15, 3 gol complessivi, 793 minuti in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA