Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato e punta le antenne verso la Francia, in Ligue 1. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Sacha Tavolieri, il Milan di Massimiliano Allegri starebbe spingendo per portare a Milano il giovane Sidiki Chérif, attaccante classe 2006 dell'Angers.

Milan, occhi in Francia

Il club di via Aldo Rossi avrebbe, infatti, avvitato addirittura i primi contatti con la dirigenza del club francese per capire la fattibilità dell'affare, ma non solo. Il diavolo starebbe parlando anche con l'entourage del giocatore. Al momento Tavolieri ha precisato che non è presente nessun tipo di accordo, ma il Milan sta comunque spingendo per portare il giovane a Milano, considerato una piccola stella.