Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, occhi puntanti in Francia: rossoneri su Chérif

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, occhi puntanti in Francia: rossoneri su Chérif

Calciomercato Milan, occhi puntanti in Francia: rossoneri su Chérif - immagine 1
Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato e punta le antenne verso la Francia: avviati i contatti con l'Angers per Chérif
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato e punta le antenne verso la Francia, in Ligue 1. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Sacha Tavolieri, il Milan di Massimiliano Allegri starebbe spingendo per portare a Milano il giovane Sidiki Chérif, attaccante classe 2006 dell'Angers.

Milan, occhi in Francia

—  

Il club di via Aldo Rossi avrebbe, infatti, avvitato addirittura i primi contatti con la dirigenza del club francese per capire la fattibilità dell'affare, ma non solo. Il diavolo starebbe parlando anche con l'entourage del giocatore. Al momento Tavolieri ha precisato che non è presente nessun tipo di accordo, ma il Milan sta comunque spingendo per portare il giovane a Milano, considerato una piccola stella.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio

Durante il corso della stagione, il giovane Cherif in Ligue 1 ha siglato ben 4 reti con la maglia dell'Angers, colpendo grandi club come Monaco e Marsiglia. E' una punta centrale, ma può svariare su tutto il fronte offensivo. Vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime settimane.

Leggi anche
Calciomercato Milan, il diavolo guarda al difensore: contatti per Gila già a gennaio
Calciomercato Milan, la confessione: “Tare ci prova per Skriniar”. Ecco quanto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA