Milan, chiesto un incontro per il rinnovo di Maignan—
Con l'ingresso nel 2026, dunque, Milan e Maignan definiranno il loro futuro. Per il quotidiano torinese, tutto l'ambiente rossonero spinge affinché 'Magic Mike' accetti la proposta di rinnovo del Diavolo. E resti, dunque, a guardia della porta milanista anche nelle stagioni a venire.
L'offerta di rinnovo del Milan a Maignan è un contratto di tre anni, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione (30 giugno 2030). Il tutto per uno stipendio da 7 milioni di euro, bonus inclusi (5,5 + 1,5), il che lo porterebbe allo stesso livello salariale di Rafael Leão, attualmente il giocatore più pagato dell'intera rosa del Milan.
I rapporti tra Milan, Maignan e il suo entourage, ha ricordato 'Tuttosport', si erano incrinati fortemente a febbraio di quest'anno. Ovvero quando il Diavolo venne meno all'accordo verbale sul rinnovo trovato a fine gennaio, presentando al portiere e capitano del Diavolo una proposta al ribasso.
Il feeling con Allegri e Filippi è ottimo—
Allegri, fino ad oggi, ha giocato un ruolo fondamentale nell'alleggerimento della posizione di Maignan sul discorso rinnovo, con la freddezza del portiere dovuta, in realtà, più ad una questione di principio nei confronti del management che all'aspetto economico. Anche perché il suo feeling con Allegri, con il nuovo preparatore dei portieri, Claudio Filippi, con i compagni di squadra e con i tifosi è ottimo.
LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino >>>
Per il quotidiano torinese, Kebe, agente di Maignan, è un osso durissimo con il quale avere a che fare. Ma chissà che l’apertura data dal suo assistito alla possibilità di rinnovare non porti anche lui ad ammorbidire la sua posizione. Staremo a vedere - molto presto - come evolverà questa vicenda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA