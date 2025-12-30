Mike Maignan, classe 1995, portiere e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2026: ora, però, l'ipotesi rinnovo per più stagioni non è più campata in aria come qualche settimana fa

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan ha chiesto un incontro a Jonathan Kebe , procuratore di Mike Maignan , per discutere - faccia a faccia - dell'eventuale rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 .

Una notizia sicuramente importante. Da capire se il summit si terrà di persona, a 'Casa Milan', oppure in videochiamata. E se, in entrambi i casi, alla presenza del capitano rossonero, il quale, da mesi ormai, sta avendo lunghe chiacchierate sul tema rinnovo con il direttore sportivo Igli Tare e con l'allenatore Massimiliano Allegri.