Di Marzio: “Milan, difensore a zero o quasi. E Dovbyk strizzerebbe ancora l’occhio ai rossoneri”

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle prossime mosse del Milan per l'imminente sessione invernale: un rinforzo dietro, ma non soltanto. Attenzione al nome di Artem Dovbyk
Daniele Triolo 

Dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026 sarà nuovamente aperto il calciomercato e il Milan sarà un sicuro protagonista di questa sessione invernale. Non ci sarà una rivoluzione dell'organico così come avvenuto la scorsa estate (dieci nuovi acquisti più il ritorno di Alexis Saelemaekers dal prestito, a fronte di una ventina di cessioni), bensì soltanto qualche 'aggiustamento'. Sebbene di fondamentale importanza.

Calciomercato Milan, le ultime novità da Di Marzio ('Sky Sport')

Il Diavolo di Massimiliano Allegri, che ha già rimpiazzato l'infortunato Santiago Giménez con Niclas Füllkrug (il centravanti tedesco classe 1993, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, sarà ufficializzato e tesserato venerdì), dovrà fare ancora qualcosa. Sicuramente in difesa e probabilmente ancora in attacco nel caso dovesse cedere Christopher Nkunku al Fenerbahçe.

Ecco cosa ha detto, sul calciomercato di riparazione del Milan, Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore. “Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi. Quindi un’occasione in prestito, fare qualche scambio. Non è stato ancora identificato il giocatore giusto. Poi, Artem Dovbyk strizzerebbe ancora l’occhio al Milan, ma adesso il Milan ha preso Füllkrug e non credo andrà ancora su Dovbyk. Il giocatore però vorrebbe rimanere in Italia, c’è da capire quale squadra italiana durante il mercato di gennaio può cercare di prendere l’attaccante ucraino”.

