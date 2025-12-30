Ecco cosa ha detto, sul calciomercato di riparazione del Milan, Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore. “Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi. Quindi un’occasione in prestito, fare qualche scambio. Non è stato ancora identificato il giocatore giusto. Poi, Artem Dovbyk strizzerebbe ancora l’occhio al Milan, ma adesso il Milan ha preso Füllkrug e non credo andrà ancora su Dovbyk. Il giocatore però vorrebbe rimanere in Italia, c’è da capire quale squadra italiana durante il mercato di gennaio può cercare di prendere l’attaccante ucraino”.