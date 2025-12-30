PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, una rosa di nomi per il dopo Nkunku: piace Mateta, ma occhio anche a …

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, una rosa di nomi per il dopo Nkunku: piace Mateta, ma occhio anche a …

Milan, via Nkunku? Opzione due, puntare su uno esperto. Cinque nomi sul taccuino
Nel caso in cui decidesse di cedere Christopher Nkunku ai turchi del Fenerbahçe in questa sessione di calciomercato, il Milan dovrebbe poi rimpiazzarlo in maniera adeguata. Arriverà un centravanti esperto? Ecco qualche idea a tal proposito
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha ricevuto un'offerta dai turchi del Fenerbahçe per Christopher Nkunku e nei prossimi giorni deciderà se cedere o meno l'attaccante francese, giunto in rossonero per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea nell'ultima sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, via Nkunku e dentro un bomber esperto? Ecco i possibili nomi

—  

Qualora il Milan optasse per la cessione dell'ex anche di RB Lipsia e PSG, poi, ovviamente, dovrebbe sostituirlo. E come? Per la 'rosea', le opzioni sono due. Opzione uno, rimpiazzare il suo numero 18con un giovane. Quindi, opzione due, sostituirlo con un centravanti esperto, già di caratura internazionale.

LEGGI ANCHE

Nel caso in cui i rossoneri decidessero di percorrere la seconda strada, quella dell'attaccante di 'garanzia', sono cinque i nomi da tenere d'occhio. Mauro Icardi, per esempio, è chiuso al Galatasaray da Victor Osimhen. Ma, oltre alla questione dell'elevato stipendio percepito dall'argentino, c'è la questione Coppa d'Africa: con Osimhen impegnato con la Nigeria, i turchi non potrebbero dare il via libera all'ex Inter a breve giro di posta.

Mateta aspetta una chiamata dall'Italia. Ma costa 40 milioni

—  

Che è un po' il discorso che vale anche per un altro obiettivo rossonero, Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United e sul quale c'è, molto forte, la Roma da qualche settimana. Il tutto mentre, dall'Arabia Saudita, giungono conferme sui 'rumors' che vorrebbero l'uruguaiano Darwin Núñez - ex Liverpool e già seguito dal Milan la scorsa estate - già desideroso di lasciare l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Anche in questo caso, come per Icardi, ostacolo economico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan può cambiare ancora in attacco: rispunta un vecchio pallino >>>

Discorso simile può essere fatto, per il quotidiano sportivo nazionale, anche per Gabriel Jesus dell'Arsenal. Chi, invece, da tempo aspetta una chiamata dall'Italia, magari proprio dal Milan, è il colosso francese Jean-Philippe Mateta. Il suo profilo convince la dirigenza del club di Via Aldo Rossi, ma la richiesta degli inglesi del Crystal Palace per il suo cartellino, ovvero 40 milioni di euro, è giudicata troppo alta.

Leggi anche
Di Marzio: “Milan, difensore a zero o quasi. E Dovbyk strizzerebbe ancora l’occhio...
Milan, via Nkunku? Opzione uno, puntare su un giovane. Tre i nomi potenzialmente caldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA