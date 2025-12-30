Nel caso in cui i rossoneri decidessero di percorrere la seconda strada, quella dell'attaccante di 'garanzia', sono cinque i nomi da tenere d'occhio. Mauro Icardi, per esempio, è chiuso al Galatasaray da Victor Osimhen. Ma, oltre alla questione dell'elevato stipendio percepito dall'argentino, c'è la questione Coppa d'Africa: con Osimhen impegnato con la Nigeria, i turchi non potrebbero dare il via libera all'ex Inter a breve giro di posta.
Mateta aspetta una chiamata dall'Italia. Ma costa 40 milioni—
Che è un po' il discorso che vale anche per un altro obiettivo rossonero, Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United e sul quale c'è, molto forte, la Roma da qualche settimana. Il tutto mentre, dall'Arabia Saudita, giungono conferme sui 'rumors' che vorrebbero l'uruguaiano Darwin Núñez - ex Liverpool e già seguito dal Milan la scorsa estate - già desideroso di lasciare l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Anche in questo caso, come per Icardi, ostacolo economico.
Discorso simile può essere fatto, per il quotidiano sportivo nazionale, anche per Gabriel Jesus dell'Arsenal. Chi, invece, da tempo aspetta una chiamata dall'Italia, magari proprio dal Milan, è il colosso francese Jean-Philippe Mateta. Il suo profilo convince la dirigenza del club di Via Aldo Rossi, ma la richiesta degli inglesi del Crystal Palace per il suo cartellino, ovvero 40 milioni di euro, è giudicata troppo alta.
