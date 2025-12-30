Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan ha ricevuto un'offerta dai turchi del Fenerbahçe per Christopher Nkunku e nei prossimi giorni deciderà se cedere o meno l'attaccante francese, giunto in rossonero per 37 milioni di euro più bonus dal Chelsea nell'ultima sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, via Nkunku e dentro un bomber esperto? Ecco i possibili nomi

Qualora il Milan optasse per la cessione dell'ex anche di RB Lipsia e PSG, poi, ovviamente, dovrebbe sostituirlo. E come? Per la 'rosea', le opzioni sono due. Opzione uno, rimpiazzare il suo numero 18con un giovane. Quindi, opzione due, sostituirlo con un centravanti esperto, già di caratura internazionale.