La Curva Sud del Milan continua la protesta sul costo dei biglietti nei settori ospiti della Serie A. Ecco il punto su Cagliari-Milan
Ancora caos biglietti per il Milan e il settore ospite: stavolta la polemica della Curva Sud rossonera sorge in vista di Cagliari-Milan del prossimo 2 gennaio. Ecco il post sui social.

"Il Cagliari Calcio doveva mettere a disposizione 820 biglietti per gli ospiti come da delibera della Lega Serie A e invece come accade in deroga da anni ne concede solo 415, con gente che ha già comprato voli, spendendo centinaia di euro che è rimasta puntualmente senza biglietto. A questo schifo va aggiunto il costo di 49€ contro i 25€ delle curve di casa, per uno stadio costruito con i tubi delle impalcature dei cantieri... Ulteriore beffa oltre al fatto di avere ben 405 biglietti in meno rispetto al dovuto, il costo del settore accanto alla modica cifra di 120€...E IL MILAN SUBISCE COME SEMPRE PASSIVAMENTE SENZA BATTERE CIGLIO...". Altro post sempre sul caos biglietti in trasferta. Ecco il post.

La Curva Sud del Milan auspica che Lega Serie A e Milan risolvino la questione e che il Milan alzi i prezzi dei biglietti per il settore ospite, come fanno le altre squadre in campionato.

