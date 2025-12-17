Pianeta Milan
Milan-Lecce, disponibili i biglietti per l’ultima partita casalinga: i dettagli

Il mese di gennaio si avvicina e, con esso, arriva anche l'ultima partita casalinga del Milan, che sarà contro il Lecce: tutti i dettagli
Il mese di gennaio si avvicina e, con esso, arriva anche l'ultima partita casalinga del Milan. I rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno i pugliesi del Lecce domenica 18 gennaio alle ore 20:45 tra le mura di San Siro. In vista del match, sono finalmente disponibili i biglietti. Ecco, di seguito, un resoconto con tutti i dettagli relativi all'acquisizione dei tagliandi:

(Fonte acmilan.com) - Nell'ultima gara casalinga del mese di gennaio, il Milan sfiderà il Lecce nella 21ª giornata di Serie A in programma domenica 18 gennaio alle ore 20.45. Sarà lo scontro numero 48: il bilancio vede 30 vittorie rossonere, 2 successi giallorossi e 15 pareggi.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lecce sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

  • Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 16 dicembre e fino alle 23.59 di mercoledì 17 dicembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 12.00 di mercoledì 17 dicembre alle 23.59 di mercoledì 17 dicembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15.00 di giovedì 18 dicembre e fino a esaurimento delle disponibilità.

    • PREZZI E PROMOZIONI

    Il prezzo dei biglietti per Milan-Lecce parte da 14€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

    MATCHDAY UPGRADES

    Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

  • Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

    • Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    Il biglietto per Milan-Lecce ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    CLUB 1899

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit

