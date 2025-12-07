Sarebbe quindi molto importante che la proposta del Milan passasse per cambiare questa tendenza e porre una mano verso i tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
BIGLIETTI MILAN
Venerdì 12 dicembre ci sarà l'assemblea di Lega Serie A in cui si discuterà anche la possibile introduzione di un 'tetto' al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti. Proposta portata avanti dal Milan. Sarebbe un passo in avanti molto importante per tutti i tifosi che sostengono settimanalmente i giocatori anche lontano da casa con costi più contenuti. Proprio su questo si basa l'ennesima 'protesta' della Curva Sud del Milan.
Ecco il post sui social.
"Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan", il messaggio della tifoseria organizzata rossonera. Nel posta si sottolinea l'aumento dei prezzi. Il costo dei biglietti per il settori ospiti per la gara di domani sera in casa del Torino è di 45 euro, mentre per le partite contro Como e Cremonese il costo è di 25 euro.
Sarebbe quindi molto importante che la proposta del Milan passasse per cambiare questa tendenza e porre una mano verso i tifosi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA