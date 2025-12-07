Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Curva Sud: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan”. In Lega …

BIGLIETTI MILAN

Curva Sud: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan”. In Lega …

Curva Sud: 'Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan'. In Lega ...
La Curva Sud del Milan protesta e sottolinea il caro biglietti per le partite in trasferta alla viglia della partita contro il Torino. Ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Venerdì 12 dicembre ci sarà l'assemblea di Lega Serie A in cui si discuterà anche la possibile introduzione di un 'tetto' al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti. Proposta portata avanti dal Milan. Sarebbe un passo in avanti molto importante per tutti i tifosi che sostengono settimanalmente i giocatori anche lontano da casa con costi più contenuti. Proprio su questo si basa l'ennesima 'protesta' della Curva Sud del Milan.

Ecco il post sui social.

"Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan", il messaggio della tifoseria organizzata rossonera. Nel posta si sottolinea l'aumento dei prezzi. Il costo dei biglietti per il settori ospiti per la gara di domani sera in casa del Torino è di 45 euro, mentre per le partite contro Como e Cremonese il costo è di 25 euro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri emergenza attacco: l'allenatore del Milan rischia col Torino. Il motivo>>>

Sarebbe quindi molto importante che la proposta del Milan passasse per cambiare questa tendenza e porre una mano verso i tifosi.

Leggi anche
Lazio-Milan, via alla vendita dei biglietti: tutto ciò che c’è da sapere
Milan-Verona di Serie A, al via la vendita dei biglietti: si parte con la Fase Abbonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA