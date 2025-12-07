La Curva Sud del Milan protesta e sottolinea il caro biglietti per le partite in trasferta alla viglia della partita contro il Torino. Ecco le ultime novità

Venerdì 12 dicembre ci sarà l'assemblea di Lega Serie A in cui si discuterà anche la possibile introduzione di un 'tetto' al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti . Proposta portata avanti dal Milan. Sarebbe un passo in avanti molto importante per tutti i tifosi che sostengono settimanalmente i giocatori anche lontano da casa con costi più contenuti. Proprio su questo si basa l'ennesima 'protesta' della Curva Sud del Milan .

"Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan", il messaggio della tifoseria organizzata rossonera. Nel posta si sottolinea l'aumento dei prezzi. Il costo dei biglietti per il settori ospiti per la gara di domani sera in casa del Torino è di 45 euro, mentre per le partite contro Como e Cremonese il costo è di 25 euro.