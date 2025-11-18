Milan-Verona, al via la vendita dei biglietti: si parte con la Fase Abbonati

PREZZI E PROMOZIONI—
Il prezzo dei biglietti per Milan-Hellas Verona parte da € 14,00. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.
MATCHDAY UPGRADES—
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a 'San Siro' aggiungendo al biglietto i nuovi servizi del Milan.
Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Hellas Verona ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.
CLUB 1899—
Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".
