Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Milan-Verona di Serie A, al via la vendita dei biglietti: si parte con la Fase Abbonati

BIGLIETTI MILAN

Milan-Verona di Serie A, al via la vendita dei biglietti: si parte con la Fase Abbonati

Milan-Verona, al via la vendita dei biglietti: si parte con la Fase Abbonati
Inizia nel pomeriggio (ore 15:00), con la fase dedicata agli abbonati, la vendita dei biglietti per Milan-Verona, partita di Serie A in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30 a 'San Siro'. Ecco tutto quello che c'è da sapere
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) "Per l'ultimo appuntamento dell'anno a 'San Siro', il Milan affronterà l'Hellas Verona nel match in programma domenica 28 dicembre alle ore 12:30. Sarà il confronto numero 81: il bilancio vede 38 vittorie rossonere, 14 successi per i gialloblù e 28 pareggi.

BIGLIETTI

—  

I biglietti per Milan-Hellas Verona sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità.

LEGGI ANCHE

  • Fase Abbonati: dalle ore 15:00 di martedì 18 novembre e fino alle 23:59 di giovedì 20 novembre, ogni abbonato alla stagione 2025-2026 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 15:00 di mercoledì 19 novembre alle 23:59 di giovedì 20 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15:00 di venerdì 21 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità.

    • PREZZI E PROMOZIONI

    —  

    Il prezzo dei biglietti per Milan-Hellas Verona parte da € 14,00. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

    MATCHDAY UPGRADES

    —  

    Rendi ancora più speciale la tua esperienza a 'San Siro' aggiungendo al biglietto i nuovi servizi del Milan.

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di 'San Siro', accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da € 5,00 e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

  • Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di € 38,00, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

    • Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    —  

    Il biglietto per Milan-Hellas Verona ha un costo di € 25,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.

    LEGGI ANCHE: Milan, il colpo dalla rivale che può risolvere due problemi: c’è già il sì di mister Allegri >>>

    CLUB 1899

    —  

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".

    Leggi anche
    Supercoppa Italiana, tutto sulla vendita dei biglietti per la semifinale Napoli-Milan
    Verso Milan-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti per il match contro i neroverdi. I dettagli

    © RIPRODUZIONE RISERVATA