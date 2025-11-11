Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Verso Milan-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti per il match contro i neroverdi. I dettagli

Verso Milan-Sassuolo, da oggi è aperta la vendita dei biglietti: i dettagli
Verso Milan-Sassuolo, da oggi è partita la vendita dei biglietti per il match della 15a giornata di Serie A contro i neroverdi in programma a San Siro il 14 dicembre: ecco tutti i dettagli per i tifosi rossoneri
Dopo tre pareggi nelle ultime quattro partite, il Milan cerca nelle prossime sfide un cambio di passo con l'obiettivo di rimanere nelle zone alte della classifica. Alla ripresa del campionato dopo la pausa nazionali ci sarà il derby di Milano contro la capolista Inter che si trova a+2 sui rossoneri. Dopo la formazione di Allegri sarà impegnata in match importanti contro Lazio, Torino e Sassuolo prima dell'impegno nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Milan-Sassuolo, partita la vendita dei biglietti

Il Milan ha reso noto da oggi le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro il Sassuolo, in programma il prossimo 14 dicembre. Ecco il comunicato.

"La prima gara casalinga del mese di dicembre per il Milan sarà contro il Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre alle ore 12.30. Valevole per la 15ª giornata di Serie A, rappresenterà anche l'occasione finale per scendere in campo a San Siro prima delle festività. Sarà il raffronto numero 25: il bilancio vede 13 vittorie rossonere, 7 successi neroverdi e 4 pareggi.

FONDAZIONE MILAN

Parte del ricavato dei biglietti venduti durante la vendita libera di Milan-Sassuolo sarà devoluto a Fondazione Milan, per sostenere la raccolta fondi a favore del programma Sport for All. Acquista un biglietto per Milan-Sassuolo e sostieni Fondazione Milan.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Sassuolo sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

  • Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 11 novembre e fino alle 23.59 di giovedì 13 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 12 novembre alle 23.59 di giovedì 13 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15.00 di venerdì 14 novembre e fino ad esaurimento delle disponibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           PREZZI E PROMOZIONI

    • Il prezzo dei biglietti per Milan-Sassuolo parte da 14€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate in alcune zone dello stadio.

    TIFOSI CON DISABILITÀ

    Il biglietto per Milan-Sassuolo ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    CLUB 1899

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit".

