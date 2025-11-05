Pianeta Milan
Milan Femminile-Juventus: aperta la vendita dei biglietti per il big match

Il Milan Femminile di Bakker dilaga contro la Lazio e vince per 4-2
Dopo la vittoria contro la Lazio, il Milan Femminile guarda al prossimo impegno. Le rossonere di coach Bakker ospiteranno la Juventus
Dopo la vittoria contro la Lazio, il Milan Femminile guarda al prossimo impegno. Le rossonere di coach Bakker ospiteranno la Juventus, Campione d'Italia in carica, sabato 08 novembre alle ore 13:00. In merito, il club rossonero ha dato il via alla vendita dei tagliandi per questo bellissimo big match: Con una nota ufficiale, il Milan ha inserito tutte le informazioni più importanti per procedere all'acquisto:

Milan, Femminile, ecco il big match contro la Juventus

(Fonte acmilan.com) - Seconda consecutiva in casa per le rossonere che, dopo il successo per 4-2 sulla Lazio, ospitano le campionesse d'Italia della Juventus. Il rientro dalla sosta è stato più che positivo, una prestazione da ripetere nel prossimo impegno. E il calendario propone un big match molto interessante, per valutare la crescita della squadra, sempre competitiva in questo inizio di stagione, al netto di alcuni risultati sfortunati, anche contro le formazioni più attrezzate del campionato. La partita si gioca al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda, sabato 8 novembre alle 13.00.

Per Milan-Juventus è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno della partita.

MILAN-JUVENTUS, SERIE A WOMEN

SABATO 8 NOVEMBRE ORE 13.00

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA

BIGLIETTI: 10€ - ACQUISTA

