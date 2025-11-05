Per Milan-Juventus è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Fiorenzuola dell'autostrada A1 ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze - e in treno, con la stazione di Fiorenzuola che dista meno di 1km a piedi: per informazioni sui collegamenti vi invitiamo a consultare la pagina di Trenitalia.