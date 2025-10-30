Pianeta Milan
Biglietti Milan-Lazio, oggi via alla vendita per la fase abbonati: tutte le informazioni

Domenica 29 novembre, alle ore 20:45, il posticipo tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro chiuderà la 13^ giornata della Serie A 2025-2026: info e prezzi sui biglietti per il...
Daniele Triolo 

(fonte: acmilan.com) "Il mese di novembre per il Milan si concluderà a 'San Siro' domenica 29 alle ore 20:45 nel posticipo della 13ª giornata della Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Sarà la gara numero 193, con 86 successi rossoneri, 41 vittorie biancocelesti e 65 pareggi a completare i precedenti.

I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità.

  • Fase Abbonati: dalle ore 15:00 di oggi, giovedì 30 ottobre alle ore 23:59 di domenica 2 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: dalle ore 15:00 di lunedì 3 novembre alle ore 23:59 di martedì 4 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", usufruendo di un listino dedicato.

  • Vendita libera: dalle ore 15:00 di mercoledì 5 novembre.

    Il prezzo dei biglietti per Milan-Lazio parte da € 39,00. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate, in alcune zone dello stadio.

    Il biglietto per Milan-Lazio ha un costo di € 35,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

    Milan, quanto mancano Rabiot e Pulisic! Rendimento in calo. E con una rosa così corta ...

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di 'San Siro'. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit".

