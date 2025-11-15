Pianeta Milan
Supercoppa Italiana, tutto sulla vendita dei biglietti per la semifinale Napoli-Milan

Giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana, si disputerà all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) la partita Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana: le info sulla vendita dei biglietti per il match dei rossoneri in questo articolo
Daniele Triolo 

(fonte: acmilan.com) "AC Milan comunica che i biglietti per assistere alla partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma giovedì 18 dicembre alle 20:00 (ora italiana) allo stadio 'Al-Awwal' Park di Riyadh (Arabia Saudita), saranno disponibili sul sito Vivaticket con le seguenti modalità.

Fase Abbonati: dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre alle ore 23:59 di domenica 16 novembre, ogni abbonato potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Fase CRN: dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre alle 23:59 di martedì 18 novembre, ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti

Vendita libera: dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità, ciascun tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Il costo dei biglietti sarà di € 50,00 per la tribuna. I biglietti per il settore ospiti avranno un costo di € 20,00. Al termine della procedura di acquisto, si riceverà un voucher con le istruzioni per il ritiro del titolo e l'accesso allo stadio".

