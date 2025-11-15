Fase CRN: dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre alle 23:59 di martedì 18 novembre, ogni possessore di CRN Card potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti
Vendita libera: dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre e fino a esaurimento delle disponibilità, ciascun tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.
Il costo dei biglietti sarà di € 50,00 per la tribuna. I biglietti per il settore ospiti avranno un costo di € 20,00. Al termine della procedura di acquisto, si riceverà un voucher con le istruzioni per il ritiro del titolo e l'accesso allo stadio".
