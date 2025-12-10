Il Milan Femminile si porta avanti. Il derby contro l'Inter è ormai alle porte: la straccitadina, infatti, si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno. In vista del big match, è ufficialmente aperta la vendita dei tagliandi: 10 euro e 5 il ridotto. I biglietti potranno essere acquistati sul circuito di VivaTicket. Ecco, di seguito, tute le informazioni in merito:

(Fonte acmilan.com) - Un Derby sotto l'albero. Il Derby di Milano nella Serie A Women prima del Natale e anche della sosta. Per finire alla grande il 2025 e per farsi un regalo anticipato non ci sarà modo migliore, per le rossonere, di vincere. Milan-Inter si giocherà sabato 13 dicembre alle 15.00, eccezionalmente presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (abitualmente casa del Milan Futuro), un appuntamento atteso e importante. La squadra di Coach Bakker, reduce dal successo di Napoli e in piena lotta per le prime posizioni, ha bisogno della presenza e del sostegno del popolo milanista.