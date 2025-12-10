Milan, Scaroni realista: “Scudetto? L’obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave”
Per Milan-Inter è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ l'intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.
I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel matchday.
MILAN-INTER, SERIE A WOMEN
SABATO 13 DICEMBRE ORE 15.00
STADIO FELICE CHINETTI - SOLBIATE ARNO (VA)
BIGLIETTI: 10€
