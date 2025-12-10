Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter: aperta la vendita dei biglietti

BIGLIETTI

Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter: aperta la vendita dei biglietti

Il Milan Femminile si prepara al derby contro l’Inter: aperta la vendita dei biglietti - immagine 1
Il Milan Femminile si porta avanti. Il derby contro l'Inter è ormai alle porte: si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 15:00, tutte le info per l'acquisto dei biglietti
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Femminile si porta avanti. Il derby contro l'Inter è ormai alle porte: la straccitadina, infatti, si giocherà sabato 13 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno. In vista del big match, è ufficialmente aperta la vendita dei tagliandi: 10 euro e 5 il ridotto. I biglietti potranno essere acquistati sul circuito di VivaTicket. Ecco, di seguito, tute le informazioni in merito:

(Fonte acmilan.com) - Un Derby sotto l'albero. Il Derby di Milano nella Serie A Women prima del Natale e anche della sosta. Per finire alla grande il 2025 e per farsi un regalo anticipato non ci sarà modo migliore, per le rossonere, di vincere. Milan-Inter si giocherà sabato 13 dicembre alle 15.00, eccezionalmente presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (abitualmente casa del Milan Futuro), un appuntamento atteso e importante. La squadra di Coach Bakker, reduce dal successo di Napoli e in piena lotta per le prime posizioni, ha bisogno della presenza e del sostegno del popolo milanista.

LEGGI ANCHE

Per Milan-Inter è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ l'intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

LEGGI ANCHE: Milan, Scaroni realista: "Scudetto? L'obiettivo è tornare in Champions League. Allegri è un elemento chiave"

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel matchday.

MILAN-INTER, SERIE A WOMEN

SABATO 13 DICEMBRE ORE 15.00

STADIO FELICE CHINETTI - SOLBIATE ARNO (VA)

BIGLIETTI: 10€

Leggi anche
Curva Sud: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan”. In...
Lazio-Milan, via alla vendita dei biglietti: tutto ciò che c’è da sapere

© RIPRODUZIONE RISERVATA