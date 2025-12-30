L'ex Cafù su Modric: 'Incarna il leader che serviva al Milan'

Marcos Cafù, nato nel 1970, ha lasciato il segno in Serie A vestendo le maglie di Roma e Milan. Con i giallorossi, dal 1997 al 2003, ha collezionato 218 presenze e 8 reti, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Dal 2003 al 2008 ha poi vestito i colori rossoneri, totalizzando 166 partite e 4 gol, ma arricchendo il palmarès con una Champions League, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club.