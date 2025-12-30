L'ex Cafù su Modric: 'Incarna il leader che serviva al Milan'

Pianeta Milan
Milan, senti Cafù su Modric: “A 40 anni fa ancora la differenza. Incarna il leader che serviva alla squadra”

L'ex terzino di Milan e Roma Marcos Cafù è stato intervistato dal quotidiano 'Tuttosport': ecco le sue dichiarazioni su Luka Modric, centrocampista del Diavolo già leader della squadra
Marcos Cafù, nato nel 1970, ha lasciato il segno in Serie A vestendo le maglie di Roma e Milan. Con i giallorossi, dal 1997 al 2003, ha collezionato 218 presenze e 8 reti, conquistando uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Dal 2003 al 2008 ha poi vestito i colori rossoneri, totalizzando 166 partite e 4 gol, ma arricchendo il palmarès con una Champions League, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club.

Milan, le parole di Cafù su Luka Modric

Nella giornata di oggi l'ex Milan è stato intervistato dai microfoni di 'Tuttosport'. Tra i temi analizzati, anche un pensiero su Luka Modric, arrivato al Milan nell'ultima sessione estiva, ma è già diventato una colonna della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Su Luka Modric: «A 40 anni Modric fa ancora la differenza. È giusto che vada avanti. Stiamo parlando di un grande campione: il Milan ha fatto un grande colpo a prenderlo. Luka, infatti, è un elemento di grande classe ed esperienza che può, certamente, aiutare il Milan a tornare molto in alto come merita. Incarna il leader che serviva alla squadra: mi piace tanto in campo e fuori».

