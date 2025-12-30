Durante l'ultima puntata di Pressing , andata in onda sulle reti di Mediaset domenica sera, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri , in particolare sulla rosa dei rossoneri. Secondo il giornalista, infatti, il Milan sarebbe un gradino al di sotto rispetto a Inter e Napoli. Ecco, di seguito, le parole di Sabatini:

Milan, le parole di Sabatini

Il parere di Sandro Sabatini sulle due rose di Milan e Inter messe a confronto: "Del Milan chi giocherebbe nell'Inter? Maignan, Modric e Rabiot. E magari Saelemaekers per Luis Henrique ma non per Dumfries. Pulisic è meglio di Thuram? Se la gioca... Sulla forza della rosa, non è paragonabile quella dell'Inter o del Napoli con quella del Milan".