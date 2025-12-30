Nonostante il Milan si trovi ad un solo punto di distanza dall'Inter capolista, Sabatini ribadisce ancora una volta che il Milan, a livello di rosa, sia inferiore a quella nerazzurra
INTERVISTE
Durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda sulle reti di Mediaset domenica sera, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, in particolare sulla rosa dei rossoneri. Secondo il giornalista, infatti, il Milan sarebbe un gradino al di sotto rispetto a Inter e Napoli. Ecco, di seguito, le parole di Sabatini:
Il parere di Sandro Sabatini sulle due rose di Milan e Inter messe a confronto: "Del Milan chi giocherebbe nell'Inter? Maignan, Modric e Rabiot. E magari Saelemaekers per Luis Henrique ma non per Dumfries. Pulisic è meglio di Thuram? Se la gioca... Sulla forza della rosa, non è paragonabile quella dell'Inter o del Napoli con quella del Milan".
