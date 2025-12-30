Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Sabatini: “La rosa del Milan? Non paragonabile a quella di Inter o Napoli”

INTERVISTE

Sabatini: “La rosa del Milan? Non paragonabile a quella di Inter o Napoli”

Sabatini: “La rosa del Milan? Non paragonabile a quella di Inter o Napoli” - immagine 1
Durante l'ultima puntata di Pressing il giornalista sportivo Sabatini ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole sulla rosa dei rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda sulle reti di Mediaset domenica sera, il giornalista sportivo  Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Massimiliano Allegri, in particolare sulla rosa dei rossoneri. Secondo il giornalista, infatti, il Milan sarebbe un gradino al di sotto rispetto a Inter e Napoli. Ecco, di seguito, le parole di Sabatini:

Milan, le parole di Sabatini

—  

Il parere di Sandro Sabatini sulle due rose di Milan e Inter messe a confronto: "Del Milan chi giocherebbe nell'Inter? Maignan, Modric e Rabiot. E magari Saelemaekers per Luis Henrique ma non per Dumfries. Pulisic è meglio di Thuram? Se la gioca... Sulla forza della rosa, non è paragonabile quella dell'Inter o del Napoli con quella del Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Cafù: “Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato”

Nonostante il Milan si trovi ad un solo punto di distanza dall'Inter capolista, Sabatini ribadisce ancora una volta che il Milan, a livello di rosa, sia inferiore a quella nerazzurra

Leggi anche
Milan, Cafù: “Allegri allenatore esperto. I risultati con lui arrivano sempre”
Cafù: “Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato”

© RIPRODUZIONE RISERVATA