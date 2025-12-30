Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera che segue nelle vesti di inviato il Milan di Massimiliano Allegri, è stato ospite lunedì pomeriggio nella trasmissione Tutti Convocati, in onda sulle frequenze di Radio 24. Il giornalista sportivo ha voluto spendere alcune parole sulle strategie legate al mercato del Milan, fermandosi in modo particolare sulla situazione Nkunku-Fullkrug per poi spostarsi a parlare del possibile arrivo di un difensore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Passerini: “A gennaio un difensore arriva, ma il Milan non può spendere. Ecco perchè”
INTERVISTE
Passerini: “A gennaio un difensore arriva, ma il Milan non può spendere. Ecco perchè”
Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera che segue come inviato il Milan di Allegri, ha parlato del mercato rossonero: le sue parole sul possibile arrivo di un difensore
Milan, le parole di Passerini—
LEGGI ANCHE: Milan, il 2025 è stato un anno storico fuori dal campo: ecco il bilancio rossonero
Le parole di Carlos Passerini sulle possibili strategie di mercato del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo Fullkrug arriva un difensore?: "Se l'arrivo di Fulkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa. Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere, a gennaio il Milan non può spendere perchè quest'anno non ha Champions e non vuole tornare in rosso"
© RIPRODUZIONE RISERVATA