Carlos Passerini , giornalista del Corriere della Sera che segue nelle vesti di inviato il Milan di Massimiliano Allegri , è stato ospite lunedì pomeriggio nella trasmissione Tutti Convocati, in onda sulle frequenze di Radio 24 . Il giornalista sportivo ha voluto spendere alcune parole sulle strategie legate al mercato del Milan , fermandosi in modo particolare sulla situazione Nkunku-Fullkrug per poi spostarsi a parlare del possibile arrivo di un difensore. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Carlos Passerini sulle possibili strategie di mercato del Milan di Massimiliano Allegri. Dopo Fullkrug arriva un difensore?: "Se l'arrivo di Fulkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa. Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere, a gennaio il Milan non può spendere perchè quest'anno non ha Champions e non vuole tornare in rosso"