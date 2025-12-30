Ospite a Open Var , un nuovo format creato e curato da Dazn, Figc, Aia in collaborazione con la Lega Serie A, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha voluto spendere alcune parole su alcuni episodi della 17esima giornata di Serie A. Rocchi non ha parlato solamente del rigore concesso al Milan contro il Verona , ma anche del gol di Davis in Udinese-Lazio, e di Nico Paz in Lecce-Como criticando, magari, anche l'operato in campo. Ecco, di seguito, le sue parole sul rigore concesso ai rossoneri per un fallo su Christopher Nkunku:

Le parole di Rocchi: "Per noi è un rigore chiaro al 100%. E' stato molto bravo l'arbitro a darlo dal campo, Fabbri ha fatto un'ottima prestazione. Il fatto che lo abbia dato l'arbitro dal campo è un bel messaggio. Questo è un rigore da dare anche al VAR, ma a noi interessa di più che questi rigori li diano gli arbitri in campo perchè ha molto più valore che dopo una revisione".