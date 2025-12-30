Milan, le novità verso il Cagliari. Le parole di Rocchi e le ultime su Nkunku

Nella giornata di oggi, martedì 30 dicembre 2025, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, tornato alla vittoria in campionato grazie al 3-0 inflitto ai danni del Verona. In gol Pulisic e Christopher Nkunku, nelle ultime ore al centro di voci di mercato. Mentre ci si prepara a salutare il 2025, il Milan si allena a Milanello in vista della trasferta di Cagliari. Non solo campo, anche tanto mercato nelle ultime ore. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le ultime in vista del Cagliari. Le parole di Rocchi e Cafù. Nkunku verso la cessione?
ULTIME MILAN NEWS
Milan, le ultime in vista del Cagliari. Le parole di Rocchi e Cafù. Nkunku verso la cessione?
Le top news della giornata di oggi, martedì 30 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: la sfida di Cagliari, le parole di Cafù e Rocchi e le ultime di mercato su Nkunku e Maignan