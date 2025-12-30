Partiamo dall' Under 18 di Mister Visconti, squadra che rappresenta uno spartiacque tra la fine della piramide giovanile e l'ingresso "nei grandi", tra la Primavera e il Milan Futuro. I rossoneri si trovano attualmente al 12° posto con 17 punti in 15 partite, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Equilibrato il bilancio in termini di gol fatti e subiti (21 in entrambi i casi) con Simone Batistini capocannoniere di squadra a quota 4.

Chiudiamo la carrellata con due squadre dal "calendario comune", l'Under 16 e l'Under 15. Le squadre di Parolo e Cresta chiudono il 2025 in vetta ai rispettivi gironi di categoria, con un ottimo ruolino di marcia: per i primi 32 punti in 12 giornate (10 vittorie e 2 pareggi), con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda e Donato Di Nicola miglior marcatore con 9 reti. Per i secondi i punti sono 25 (8 successi, 1 pari e 2 ko), a +1 sulla prima inseguitrice e ottimi numeri in quanto ad attacco (25 gol fatti) e difesa (7 subiti), dato che nessuno nel Girone B ha sinora fatto meglio.