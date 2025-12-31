Cagliari-Milan, probabili formazioni: emergenza totale in attacco per Allegri

Cagliari-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe non avere in campo Pulisic, Nkunku e Fullkrug, ecco perché. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'

Non c'è tempo per festeggiare il nuovo anno per il Milan : il 2 gennaio i rossoneri giocheranno contro il Cagliari per la gara valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' per Allegri ci potrebbe essere un'emergenza in attacco. Partiamo da Pulisic : l'attaccante statunitense, si legge, ieri aveva ancora un po’ di fastidio al flessore destro infortunato con gli Stati Uniti ad ottobre. Sarebbe la cicatrice dell'infortunio a darli fastidio. In questi due giorni si dovrebbe capire di più, ma il Milan conta di averlo in campo.

Per Nkunku ci sarebbe un fastidio alla caviglia: non dovrebbe trattarsi di niente di grave e secondo la rosea il francese dovrebbe stringere i denti e giocare titolare. Leao, invece, starebbe meglio con l'adduttore più sciolto, ma Allegri non vorrebbe rischiarlo da titolare, ma solo come jolly in panchina. Chiusura su Fullkrug: sarebbe corsa contro il tempo, scrive il quotidiano, per l'arrivo del transfer dall’Inghilterra entro le 16 di questo venerdì, altrimenti non potrà giocare contro il Cagliari. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Milan da il sito de la rosea.