Il Fenerbahçe di Domenico Tedesco vorrebbe prendere Christopher Nkunku, che aveva allenato anni fa nel RB Lipsia, dal Milan in questo calciomercato invernale. Lui, però, resiste per ora alle sirene turche e nicchia: vuole restare a Milano. Il punto
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sul possibile trasferimento di Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997, dal Milan al Fenerbahçe nella sessione invernale di calciomercato che, in via ufficiale, inizierà dopodomani, venerdì 2 gennaio 2026.

Per la 'rosea', al momento il corteggiamento del Fenerbahçe non scalderebbe Nkunku. I gialloblu di İstanbul hanno presentato un'offerta telefonica al club di Via Aldo Rossi per avere l'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG. Il Milan darà il via libera alla cessione del suo numero 18 soltanto ad alcune condizioni.

Ovvero, nel caso in cui arrivasse una proposta scritta, da parte del Fenerbahçe, per l'acquisto di Nkunku o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra che consenta al club rossonero di non fare una minusvalenza rispetto ai 37 milioni di euro più bonus e commissioni pagati la scorsa estate ai 'Blues' ed al suo agente.

Calciomercato, per Nkunku è più Milan che Fenerbahçe

L'incognita, però, per il quotidiano sportivo nazionale, è rappresentata più che altro dal giocatore, il quale non sembra entusiasta dalla prospettiva di andare a giocare in Turchia. Questo nonostante al Fenerbahçe troverebbe ad attenderlo il tecnico Domenico Tedesco, con cui ha già lavorato a Lipsia.

Nkunku, reduce da una doppietta in Milan-Verona, i suoi primi due gol in campionato in rossonero, sente che il momento difficile - tra infortuni e astinenza sotto rete - è ormai alle spalle e vuole continuare a giocarsi nel Milan di Massimiliano Allegri le sue chance di andare ai Mondiali con la Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps.

Non è sicuro di ricominciare tutto da capo a gennaio, a partire dall'adattamento in una nuova realtà, passando al Fenerbahçe, che pure ha il norvegese Alexander Sørloth dell'Atlético Madrid come obiettivo alternativo. Questo anche se in Turchia sarebbe titolare indiscusso.

Gli altri dubbi di Nkunku? Passando dalla Serie A alla Süper Lig, non giocherebbe più in uno dei Top 5 campionati europei e non ha molta voglia, a soli 28 anni, di fare un passo indietro in carriera. Senza tralasciare l'aspetto economico: il Milan gli garantisce uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione e il Fenerbahçe non potrebbe andare troppo oltre.

Il francese sente la fiducia del tecnico Allegri e dei compagni di squadra. Ha gradito come Christian Pulisic, rigorista designato in assenza di Rafael Leão, e Luka Modric gli abbiano consegnato il pallone del penalty del raddoppio contro il Verona. E lo avevano già incoraggiato nei giorni precedenti, quando l'avevano visto un po' demoralizzato in allenamento.

Atteggiamento, questo, che non è passato inosservato agli occhi di Nkunku, che, tra l'altro, è molto legato a Mike Maignan e Adrien Rabiot, con cui è cresciuto insieme nel PSG. Infine, a Milano si sta trovando bene. Dunque, se in Cagliari-Milan dovesse ancora trovare la via del gol e dimostrare miglioramenti, la sua convinzione di restare potrebbe rafforzarsi ulteriormente. Nel caso, invece, dovesse andare via, il Milan, per sostituirlo, punterebbe su una seconda punta: il '9' lo ha già trovato in Niclas Füllkrug.

