Poi, però, ieri sera qualcosa è cambiato. C'è chi dice che il Milan ha avuto problemi sulle commissioni per il suo agente; c'è chi, invece, dice che il ragazzo non fosse molto convinto del percorso sportivo che avrebbe avuto in questi mesi (ovvero il prestito al Tolosa, nella Ligue 1 francese). Fatto sta che l'Udinese ha messo la freccia sul Diavolo ed è pronta a chiudere l'affare.
Il Milan, però, non si è perso d'animo ed è passato immediatamente all'obiettivo successivo. Si tratta di João Victor de Souza Menezes, meglio conosciuto come Souza, classe 2006, anch'egli di ruolo laterale sinistro, ma brasiliano e in forza al Santos. Con il 'Peixe', finora, 29 partite con un gol e 2 assist in stagione.
Eduardo Burgos, giornalista spagnolo che lavora per 'AS', esperto di calciomercato sudamericano, ha dato la notizia prima di tutti attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Prima offerta del Milan per Souza! Il Santos sta studiando la proposta", ha scritto il cronista iberico.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, caccia al vice Saelemaekers: il DS Tare ha il nome giusto. Si tratta! >>>
"Tutto lascia pensare che Souza lascerà il Brasile in questo mercato. È uno dei profili che si monitorano nel Milan per il ruolo di laterale sinistro della squadra". Vedremo, dunque, come il Santos accoglierà la prima proposta esplorativa del Milan per Souza: sul giocatore, per il calciomercato di gennaio, c'è anche il Chelsea. L'Europa lo aspetta, vedremo se si colorerà di rossonero o meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA