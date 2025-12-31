È partito il conto alla rovescia. Ancora due giorni e poi, venerdì 2 gennaio 2026, sarà ufficialmente riaperto il calciomercato: il Milan lo inaugurerà subito, in quella giornata, con l'ufficialità dell'acquisto di Niclas Füllkrug. L'attaccante tedesco, classe 1993, preso in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham, si allena già da qualche giorno a Milanello con la squadra di Massimiliano Allegri. Pronto a fare il suo debutto venerdì stesso, durante Cagliari-Milan della 'Unipol Domus' in Sardegna. Ma le operazioni in entrata non si limiteranno qui. PROSSIMA SCHEDA