Calciomercato, l'Udinese soffia Arizala al Milan: la situazione

Svolta clamorosa nell'affare Arizala. Poche ore fa Matteo Moretto e Fabrizio Romano avevano svelato problemi nell'affare per il giovane terzino colombiano. Ecco le loro dichiarazioni: "Il Milan aveva di fatto bloccato Arizala ma il percorso del ragazzo doveva essere ancora definito e strutturato al 100%. Il Milan contava di appoggiarsi sul Tolosa in modo tale che il ragazzo potesse iniziare un percorso in Europa ma il Tolosa non ha spazio per inserire Arizala in rosa. Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan. Il Tolosa non può essere il punto d'appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perché il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala".
Calciomercato Milan, svolta nell’affare Arizala: l’Udinese è pronta a chiudere
Poco dopo, ecco un post su X che cambia completamente lo scenario. Secondo i due, l'Udinese sarebbe pronto a chiudere con l'Independiente Medellin per acquistare a titolo definitivo il giovane Arizala. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe pareggiato l'offerta rossonera. La differenza è ciò che il club offre al ragazzo. L'Udinese, a differenza del Milan che lo avrebbe voluto girare in prestito al Tolosa, gli avrebbe offerto la possibilità di giocare fin da subito in prima squadra. In attesa di capire se si concretizzerà, il Diavolo rischia di aggiungere Arizala alla futura lista dei rimpianti.
