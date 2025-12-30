Calciomercato, l'Udinese soffia Arizala al Milan: la situazione

Svolta clamorosa nell'affare Arizala. Poche ore fa Matteo Moretto e Fabrizio Romano avevano svelato problemi nell'affare per il giovane terzino colombiano. Ecco le loro dichiarazioni: "Il Milan aveva di fatto bloccato Arizala ma il percorso del ragazzo doveva essere ancora definito e strutturato al 100%. Il Milan contava di appoggiarsi sul Tolosa in modo tale che il ragazzo potesse iniziare un percorso in Europa ma il Tolosa non ha spazio per inserire Arizala in rosa. Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan. Il Tolosa non può essere il punto d'appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perché il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala".